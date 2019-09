La UNED mantiene abierto el plazo de matriculación hasta el 23 de octubre

Centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Almería





El Centro Asociado de la UNED en Almería mantiene abierto el plazo de matriculación para los estudiantes hasta el próximo 23 de octubre, según ha precisado el director, José Jesús Gázquez, quien ha revelado que los estudiantes de cualquiera de las 28 titulaciones de Grado que ofrece la UNED pueden matricularse ya a través de la página web.



En una nota, Gázquez ha destacado la importancia de la UNED que pone a disposición de la ciudadanía las herramientas y la flexibilidad para poder acceder a la educación superarior mediante la modalidad de aprendizaje semipresencial y a distancia. "Es una gran oportunidad para reforzar el desarrollo profesional y cultural de quienes no tuvieron antes opciones antes para acceder a la educación universitaria", ha dicho.



Del mismo modo, quienes quieran aplazar su ingreso en la UNED tienen una segunda oportunidad para este curso a partir del año que viene. Del 5 de febrero al 10 de marzo de 2020 se abrirá igualmente un segundo periodo de matriculación, condicionado a su aprobación por el órgano pertinente.



Igualmente, la UNED mantendrá abierto el periodo de admisión que se inició el pasado 18 de junio. Quienes ya sean alumnos de la UNED o tengan un título oficial finalizado que le dé acceso a la universidad no necesitan solicitar admisión y pueden realizar su matrícula directamente.



La UNED ofrece además la posibilidad de realizar cualquiera de sus once Grados combinados, una modalidad que permite obtener dos titulaciones de Grado distintas cursando una de ellas completa y, como máximo, la mitad de los créditos necesarios para la obtención de la segunda.



Tanto la preinscripción como la matrícula se realizan de forma online, aunque se puede solicitar más información en el centro de la UNED en Almería, sito en la Plaza de la Administración Vieja, número 4. También pueden llamar a Secretaría al teléfono 950 25 49 66, en horario de 11,00 a 13,30 horas y de 17,00 a 19,30 horas, de lunes a jueves, y de 10,00 a 13,30 horas los viernes. Igualmente, se puede contactar en el correo electrónico info@almeria.uned.es.



Entre los servicios académicos, la UNED ofrece a sus estudiantes información y orientación tanto de oferta de estudios, organización académica, actividades formativas y culturales y tramitación de matrículas, así como acceso a recursos académicos con venta y préstamo de material bibliográfico, espacio de estudio en la biblioteca, videoconferencias, uso de equipos o televisión con el Canal UNED.



Las tutorías volverán a ser tanto presenciales como telemáticas, con orientación en métodos de aprendizaje, explicación de contenidos fundamentales de las asignaturas, presentación de casos reales o prácticos, asesoramiento para las pruebas y evaluación del desarrollo del conocimiento.





--EUROPA PRESS--