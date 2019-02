La UNED en Almería abre el plazo de matrícula del segundo cuatrimestre del 5 de febrero al 7 de marzo

El curso tiene clases presenciales en el centro de la UNED en Almería.





El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Almería abre el plazo de matriculación del segundo cuatrimestre para estudios de Grado y algunos títulos Postgrado, desde el 5 de febrero al 7 de marzo. Los alumnos de Grado deberán solicitar, de manera previa a la matrícula, la admisión en el centro.



En un comunicado, la Diputación de Almería ha explicado que este periodo está habilitado para estudios de Grado y algunos títulos de Postgrado y que su aprobación depende anualmente del órgano pertinente y está sujeta a unas condiciones establecidas en la normativa de matriculación de la universidad.



Igualmente, hasta el 18 de febrero se podrán matricular los estudiantes que quieran realizar la Prueba Libre de Acceso para Mayores de 25 y 45 años y, del 12 de febrero al 9 de mayo, se podrá solicitar la realización de las Pruebas de Competencia Específica (PCE) relativas a la acreditación 'UNED Assis' para estudiantes internacionales y para la evaluación del acceso de universitarios del sistema educativo español en el extranjero.



La matrícula se realiza online en todos los casos. Podrán matricularse en todos los Grados oficiales aquellos estudiantes que no lo hayan hecho antes en los estudios a los que quieran acceder, y también podrán ampliar matrícula los estudiantes nuevos de una titulación que se hayan matriculado previamente de un mínimo de 36 créditos o de un mínimo de 30 créditos que ya estén cursando.



Por último, podrán matricularse aquellos alumnos que, aunque no cumplan los créditos mínimos que marca la normativa, les reste para concluir su plan de estudios sólo dos asignaturas cuatrimestrales o una anual, además del trabajo fin de grado.



Quedan excluidas de este proceso las asignaturas con prácticas curriculares, las anuales o de primer cuatrimestre, y los trabajos o proyectos fin de grado, salvo excepciones.



En el caso de los Másters oficiales, se podrán matricular en este periodo los alumnos que hayan superado un mínimo de veinte créditos y los que no cumplan el requisito anterior pero les resten únicamente dos asignaturas del segundo cuatrimestre para concluir el plan de estudios, además del trabajo fin de máster. Igualmente, podrán matricularse los alumnos que fueron preadmitidos en el primer periodo. En estos dos últimos casos será necesaria la autorización de la Comisión Coordinadora del Máster.



Quedan excluidos los Másters Universitarios en Acceso a la Abogacía, en Acceso a la Procura, en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, y en Psicología General Sanitaria.



En cuanto a la matrícula de la asignatura trabajo fin de máster, estará condicionada a la aprobación por parte del coordinador del Grado correspondiente.



Por sus características especiales, la matriculación de las asignaturas de prácticas especiales sólo estará disponible durante el mes de febrero.



En cuanto a los estudiantes acogidos al Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios, podrán ampliar su matrícula durante este plazo. En su caso, podrán consultar las condiciones económicas y académicas para esta ampliación en la página del Programa de Centros Penitenciarios.





