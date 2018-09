La UAL, universidad de los cinco continentes gracias a sus estudiantes internacionales

Más de medio millar de estudiantes provenientes de 50 países distintos a través de seis programas de intercambio diferentes son recibidos por el rector, facilitándoles la toma de contacto con el campus y con la ciudad



Bienvenida a los estudiantes internacionales en la UAL

ALMERÍA.- Han sido una ‘avanzadilla’ estudiantil del nuevo curso 2018/2019, puesto que su presencia en el pasillo central de la UAL para acceder al auditorio y después distribuirse por diferentes espacios, ha hecho que se recobre el pulso en el campus. Son 510 estudiantes los que en este cuatrimestre llegan a la Universidad de Almería procedentes de los cinco continentes, como ha resaltado el rector Carmelo Rodríguez: “Cada año, mejor, y en estas jornadas que les hemos preparado les facilitamos que no solo complementen los estudios a nivel académico, sino que les sirva su estancia para desarrollar otras habilidades sociales, para conocer culturas, para la mejora de idiomas, para integrarse en un mundo cada vez más global”.

Rodríguez Torreblanca los ha recibido y les ha dado la bienvenida como preámbulo a tres días de aclimatación al que será su nuevo entorno, dentro de lo que se denomina la ‘Orientation Week’ por parte del equipo de Internacionalización de la UAL, ha dejado clara su apuesta por algo que va más allá de un mero objetivo: “Como ya decía en una de mis primeras intervenciones cuando llegué al rectorado, la internacionalización de la universidad no es un objetivo, es una necesidad, y es verdad que la Universidad de Almería, desde hace unos años, viene trabajando muy bien en este aspecto”. Como no podía ser de otro modo, el rector se ha mostrado inconformista: “Lo que se desea es hacerlo cada día mejor”. Ello encaja en su apuesta de que los alumnos son la razón de ser de la UAL, sea cual sea su procedencia, en este caso destacando que “decir que son de todos los continentes no es una forma de hablar, sino una realidad arrojada por los datos”.

Tomás Lorenzana, el director del Secretariado de Movilidad Internacional, ha acompañado al rector en el acto realizado en el Auditorio y ha explicado que “como los números empiezan a ser relativamente inmanejables, pese a que se les da una atención muy personalizada en el Servicio de Relaciones Internacionales, desde hace unos años se organiza esta semana de orientación, con la que se les dan las principales pautas sobre una serie de asuntos que con los que van a tener que manejarse a partir del lunes, día en el que empiezan las clases”. Así, “lo primero que se explica, lo que más les interesa, es la wifi, como conectarse, y desde ahí a cuestiones que tienen que ver con temas académicos, los deportes o incluso la seguridad”. La ‘Orientation Week’ concluirá con una paella para todos después de haber hecho un repaso por la cultura, por el sistema educativo y de haberles ubicado los servicios y las instalaciones más importantes dentro del campus.

Los datos hablan de ese total de 510 estudiantes por ahora, cifra que se habrá doblado al final del curso, y que en este momento proceden de 50 países de los cinco continentes, al tener a dos que han venido desde Australia. La mayoría son italianos, 123 concretamente, que se ven seguidos por los franceses y los polacos, por encima del medio centenar, y por alemanes y mexicanos, que rozan esa cifra. Además, holandeses, belgas y turcos alcanzan la decena. Por continentes, Europa está representada con 27 países, América aporta diez nacionalidades desde Canadá hasta Chile, Asia cuenta con una representación de siete estados, África manda estudiantes de cinco naciones y Oceanía aparece gracias a la aportación referida de Australia.

Que haya alumnos llegados de Kazajstán, de República Sudafricana, de Jornadia o de Armenia se debe a que la Universidad de Almería explota con fuerza seis programas de intercambio, y no solo el Erasmus KA103, mayoritario y reservado a países europeos asociados y las universidades europeas, o el Erasmus KA107, para países que no son de la UE, sino que ofrece a los alumnos, y por orden de solicitudes, las convocatorias ANUIES –Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación de México-, el UAL MUNDO, que son acuerdos bilaterales de la Universidad de Almería con otras instituciones, el ISEO/CONAHEC –International Students Excange Program / Consortium for North American Higher Education Collaboration-, y el PIMA –Programa de Intercambio y Movilidad Académica-, que pertenece a la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI-.