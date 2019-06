La UAL une en su II Encuentro de Antiguos Alumnos a sus primeros titulados

II Encuentro de Antiguos Alumnos de la UAL





La Universidad de Almería une en su II Encuentro de Antiguos Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud a sus primeros titulados junto a la primera década completa de Fisioterapia y másteres. Además, ha entregado la orla a la generación de hace 33 años.



La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, María del Mar García, ha citado uno a uno a los compañeros de la promoción 1983-1986 que ya han fallecido, pero cuyas familias han acudido a la llamada de la Universidad de Almería para participar de un acto de reencuentros y "de justicia en el que se les ha entregado, por fin, su orla".



En aquel entonces, cuando se formaron en la Bola Azul, sede la Escuela Universitaria de Enfermería 'Virgen del Mar', pertenecían a la Universidad de Granada, pero ha sido la actual Facultad de Ciencias de la Salud de la UAL la que ha tomado la iniciativa de recopilar el material y hacerles su orla, única que faltaba en la historia, entregada junto al reconocimiento a los 25 años de los primeros titulados ya como Universidad de Almería, según ha explicado la institución en un comunicado.



Por su parte, el coordinador de Gobierno y delegado del Rector para la Interacción con la Sociedad y las Empresas, Antonio Fernández, ha apuntado los objetivos de la asociación de antiguos alumnos que son el reencuentro de los egresados entre sí y con su universidad, "ofrecer actividades de ocio, tiempo libre y cultura que los una, y tercero el proponerles servicios que la UAL tiene y de los que pueden beneficiarse para su promoción profesional".



Asimismo, se diseña con la intención de "que los disfruten y se sientan miembros de la comunidad universitaria". Carmelo Rodríguez ha señalado que "era una asignatura pendiente el que esta universidad no siguiera en contacto con sus antiguos alumnos, por lo que quería el rector para estos actos del '25 Aniversario' pudiéramos decir que teníamos un programa fuerte, lo que hemos logrado al tener a día de hoy 2.400 miembros y organizar una gran cantidad de actividades".



De tal modo, "hasta ahora había tres sectores, estudiantes, PAS y PDI, pero ya hay un cuarto, que es el de los antiguos alumnos, su universidad está con ellos el resto de la vida", y la extensión a los titulados "cada facultad lo hace de un modo distinto".



En este caso, la de Ciencias de la Salud ha querido ir más allá en el tiempo sin descuidar el orgullo por la promoción 1991-1994, la primera plenamente de la UAL, en el actual Grado de Enfermería.



"Celebramos en la facultad los 25 años desde su creación dentro de la Universidad de Almería y es un momento emotivo puesto que es un reencuentro, porque citamos a la promoción que terminó en el año 1994 y, algo especial, la convocatoria de la promoción que acabó en el año 1986, que no era de Almería, era de Granada, pero tras recoger todas las orlas de todas las promociones no existía ese curso", ha detallado el decano, Gabriel Aguilera. Por ello, se han organizado para entregar esta orla.



La Facultad de Enfermería cumple 25 años este 2019 y, además, se ha homenajeado también a Fisioterapia, que llega a la década, misma cantidad de años que dos de los cuatro másteres de la facultad, el de Enfermería y el de Sexología, en los que "muchos de sus alumnos son de fuera".

--EUROPA PRESS--