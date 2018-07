La UAL crea una herramienta para aplicar la nueva Ley de Contratos del Sector Público

El rector de la Universidad de Almería anuncia durante la inauguración del curso de verano ‘Transformación digital, cumplimiento normativo y nuevo marco de la contratación electrónica’ un ‘Amazon’ particular que facilita cumplir la legalidad en compras menores de la administración



Apertura del curso sobre transformación digital

ALMERÍA.- Carmelo Rodríguez no ha dudado en mostrar su orgullo por un hecho que está más que contrastado: “En la UAL tenemos una merecida fama, y de hecho mucho de nuestro personal imparte conferencias por toda España, porque desde hace unos años somos líderes en administración electrónica”. Pero lejos de quedarse ahí, la Universidad de Almería sigue dando pasos, aprovechando esa potencialidad, y el rector ha desvelado que con la aparición de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, “que es fundamental para una mayor transparencia y un mejor rendimiento de cuentas”, hay que hacer frente a “problemas de operatividad, por ejemplo, con las compras menores”. Es por ello que los técnicos han ideado una herramienta “para que los más de dos mil centros de gastos de la UAL puedan hacer esas adquisiciones de manera ágil”.

Ha anunciado esta especie de ‘Amazon particular’ en la inauguración de otro curso de verano más con sede en Almería ciudad, titulado ‘Transformación digital, cumplimiento normativo y nuevo marco de la contratación electrónica’. Ha dejado a sus diseñadores las explicaciones más detalladas, dejando la pincelada de que es “un diseño web” con el garantizar legalidad: “Hay limitaciones respecto a la cantidad a contratar con un proveedor, y así existirá control apoyado en las nuevas tecnologías para no incumplir lo que dice la ley”. Rodríguez Torreblanca, que no ha querido dejar la ocasión de agradecer la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Almería en un amplio abanico de actividades conjuntas, ha dejado clara la satisfacción por transferir un gran trabajo: “Nuestra formación continua toca muchos aspectos de administración electrónica de modo más cerrado, para estudiantes y profesionales, y la transferencia al resto de la sociedad está entre los objetivos de los Cursos de Verano”.

El rector ha estado acompañado por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, quien se ha definido como “un firme convencido de que las nuevas tecnologías no son una opción, sino el único camino por el que ha de discurrir no solo la administración pública sino la empresa”. En ese sentido ha matizado que “las grandes corporaciones a lo largo y ancho del mundo tienen dentro de sus prioridades la transformación digital, porque lo que ha cambiado no es la manera de contratar o la manera de comprar, sino que lo que ha cambiado es la manera de relacionarse con el administrado, y compra y contratación son nada más que una vertiente de esa realidad”. Es por ello que ha elogiado a la Universidad de Almería por tratar este asunto: “Cursos como este son interesantísimos y vienen muy en la línea de lo que el rector ha impulsado a lo largo de su mandato, temas de rabiosa actualidad, del día a día de los diferentes sectores económicos de la ciudad y de la provincia, y de ahí que los Cursos de Verano se van superando año a año”.

En concreto, ‘Transformación digital, cumplimiento normativo y nuevo marco de la contratación electrónica’, dirigido por Rebeca Gómez, profesora asociada de la Universidad de Almería, e Israel Rodríguez, gestor de Procesos de Contratación Electrónica de la UAL, afronta, según el alcalde, “un camino por el que todos debemos discurrir, que todos tenemos que hacer de la mejor manera posible”, considerando interesante “que las diferentes administraciones consensuemos la manera en la que vamos a aplicar la nueva ley, porque muchos proveedores son compartidos”, ha asegurado. Fernández-Pacheco ha apoyado lo dicho por el rector previamente al afirmar “la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público ha supuesto un reto mayúsculo”, y ha reconocido que “cursos como este vienen a clarificar el horizonte, vienen a aportar soluciones y vienen a contrastar diferentes opiniones acerca de temas controvertidos”.