La transparencia en cuentas públicas para evitar despilfarros, base de la política económica de IU, Tú Decides y Equo

● Las formaciones advierten que la primera auditoría que realizarán será la fiscal, para saber con claridad cómo y en qué se gastan los impuestos de Roquetas.



Yakubiuk, cabeza de la candidatura

ROQUETAS DE MAR.- La confluencia de las tres formaciones políticas de Roquetas de Mar, Izquierda Unida, Tú Decides y Equo, tiene claro que uno de los asuntos más importantes en la política económica y que se debe implantar en el municipio “es la transparencia de las cuentas públicas. Los habitantes de Roquetas tienen derecho a saber con luz y taquígrafos en qué se gasta su dinero, algo que en lo que el Ayuntamiento aún tiene mucho que avanzar”, manifiesta Juan Pablo Yakubiuk.

Para que esto sea una realidad, desde IU, TD y Equo se recoge en su programa la realización de auditorías públicas tanto en las servicios que gestiona directamente el Ayuntamiento, como aquellos que están externalizados y, por tanto, son gestionados por empresas ajenas al consistorio y que están sujetas por contrato a este bajo una serie de cláusulas, “y la idea es que este control mediante auditorías se haga de manera retroactiva, es decir, se hará también sobre la gestión pasada del actual Gobierno Municipal”, puntualiza Yakubiuk.

De igual manera, la auditoría fiscal que llevarán a cabo alcanzará al pago de la contribución. Se revisará a fondo los valores catastrales con la consiguiente petición al Ministerio, para evitar casos como el viviendas antiguas con grandes parcelas en las que solo viven personas mayores y que no pueden pagar los altos recibos que llegan. Y para los casos en los que no se pueda realizar esa revisión se pondrá en marcha un programa de IBI social para las familias que no puedan pagar la contribución y tengan riesgo de subasta de su vivienda.

Por su parte, Toñi Fernández, segunda en la lista de la confluencia que acude conjuntamente a las elecciones del 26 de mayo, afirma que “la participación vecinal es imprescindible para prevenir el despilfarro y la corrupción en el Ayuntamiento y que se juegue con el dinero de todos. Los vecinos de Roquetas deben tener claro a dónde va hasta el último céntimo de sus impuestos y de los presupuestos con los que cuenta el consistorio”.

En este sentido y siempre intentando procurar una gestión más cercana, han anunciado que se realizarán talleres formativos abiertos para todos los vecinos y vecinas que lo deseen y hacer comprender así a la gente cómo funcionan los impuestos y cómo se gastan. “Es importante que hagamos llegar a la gente en qué se gasta su dinero, el dinero que al fin y al cabo ponen todos los ciudadanos para que se gestione un ayuntamiento” finaliza Toñi Fernández.

Por otra parte, Emilia Cruz, número seis de la lista al Ayuntamiento de Roquetas y miembro de Equo, afirma que “el objetivo es parar el derroche del PP en estos 25 años. Nos preocupa que no se utilicen en los edificios públicos energías renovables o que se esté reutilizando como se debería las aguas residuales y pluviales que se vierten al mar.

“Estamos seguros de ser el grupo político de los que concurren a las urnas que más interés tiene en que todo esté controlado y analizado, para que los roqueteros tengan una información veraz que les corresponde por derecho. Hemos demostrado en estos años en la oposición que esta es una de nuestras prioridades y así va a seguir siendo”, finaliza Yakubiuk.