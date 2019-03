La temporada de cruceros arranca este viernes con la escala del buque 'Berlín' en Almería

Un crucero atraca en el Puerto de Almería





El crucero Berlín, de la naviera alemana FTI Cruises, hace escala este viernes en el Puerto de Almería y abre la temporada de cruceros en la ciudad, que finalizará en diciembre tras haberse producido las 18 escalas programadas para este año, 20 menos que las que se registraron en 2018, cuando desembarcaron en Almería en torno a los 29.000 pasajeros.



Con capacidad para 412 pasajeros y 180 tripulantes, el 'Berlín' realiza un viaje de 28 días de duración entre el Caribe y la Costa Azul francesa. Partió de La Habana el 7 de marzo, y finalizará su recorrido el 4 de abril, en Niza, tras visitar 12 ciudades, según ha indicado la Autoridad Portuaria en una nota.



Al Puerto de Almería está previsto que llegue a las 7,00 horas procedente de Motril, y zarpará a las 17,00 horas, rumbo a Alicante. El buque, que navega con bandera de Malta, fue construido en 1980, y antes de adoptar su denominación actual ha navegado los nombres de 'Princess Masuhri' entre 1982 y 1984); 'Orange Melody' en 2005, y 'Spirit of Adventure' entre 2006 y 2012.



Entre sus principales reclamos, el 'Berlín' destaca por la excelente gastronomía que se puede disfrutar a bordo. Asimismo, la naviera ofrece numerosas actividades para que el huésped pueda relajarse entre escalas. Cuenta con una piscina exterior decorada con mosaicos y una piscina interior disponible tanto de día como de noche, y un spa dotado de sauna y zona de fitness. Por la noche ofrece un amplio programa de actuaciones musicales.



Las escalas que harán los 18 cruceros de ocho navieras diferentes se prolongará hasta el 1 de diciembre, con el atraque del crucero 'Saga Sapphire', de 200 metros de eslora y con capacidad para cerca de 650 pasajeros, siendo uno de los grandes cruceros que pasen por Almería durante la nueva temporada.



Destacan las nueve escalas de los buques de la naviera Windstar Cruises, que inició sus visitas a la ciudad hace ya 12 años con una sola escala, y es en la actualidad la compañía que más visitas realiza a Almería. También destaca la vuelta del 'Star Flyer', que llegará en abril, y el 'Crystal Esprit', en mayo.



Según el cronograma que maneja la APA, el navío más grande, el 'MS Riviera' de Oceanía Cruises, hará escala el 11 de junio con capacidad para 2.080 pasajeros y tripulantes a bordo del mismo, que cuenta con 239 metros de eslora.



El Puerto de Almería cuenta con varios atraques, uno de ellos exclusivo para cruceros, con 200 metros de longitud y ocho metros de calado. Este muelle está a tan solo 200 metros del centro y el casco histórico de la ciudad, lo que permite a los cruceristas realizar cómodas visitas a pie.



El segundo atraque es para cruceros más grandes y tiene 450 metros de longitud y 10 metros de calado. En caso necesario, los cruceros también pueden usar los 4 atraques Ro-Ro situados en los dos pantalanes. Las navieras, ofrecen además una amplia oferta de visitas por la provincia de Almería. Destacan las excursiones por el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar; el Desierto de Tabernas; Mojácar; Las Alpujarras y el Poniente almeriense.



ACCIONES PROMOCIONALES



La Autoridad Portuaria colabora con Administraciones públicas, instituciones y empresas privadas del sector del turismo en acciones dirigidas a la promoción de la ciudad de Almería y de la provincia como punto de escala de cruceros.



Entre las acciones más recientes, el pasado mes de diciembre el Puerto participó en una Jornada de Concienciación de Turismo de Cruceros en la Provincia de Almería, que organizó la Diputación Provincial con la colaboración de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de la Junta de Andalucía. La Jornada propició un encuentro entre los agentes institucionales y empresariales con operadores turísticos.



El 30 de enero, la Autoridad Portuaria de Almería junto al resto de Autoridades Portuarias de Andalucía participó en la Asamblea General de Suncruise Andalucía, asociación para la promoción de la actividad de cruceros en la Comunidad Autónoma. En la Asamblea se analizaron propuestas que animen a las navieras a incluir los destinos andaluces en sus itinerarios y la creación de una oferta conjunta relacionada con el turismo náutico-deportivo.



En septiembre de 2018, la Autoridad Portuaria de Almería asistió a la feria de cruceros de Lisboa Seatrade Cruises Med Europe, donde el destino Costa de Almería presentó una ponencia titulada 'Gateway to the Mediterranean' con la que Almería se ofreció como un "destino fántastico" para el turista de cruceros, por su patrimonio histórico, su parajes naturales, su gastronomía y su clima excepcional.



Del 8 al 11 de abril, la Autoridad Portuaria de Almería asistirá a la Seatrade Cruise Global Miami 2019. En esta feria, el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, acompañado por el responsable de la División Comercial, José Cuesta, desarrollará un amplio programa de actividades y encuentros, dentro del pabellón de Puertos del Estado.



Previamente a la asistencia a la feria de Miami, Caicedo ha mantenido en las dos últimas semanas encuentros con representantes de instituciones y del sector empresarial de la provincia como la Diputación, ayuntamientos y la Fundación Bahía Almeriport, con el fin de acometer acciones conjuntas para la promoción de Almería como destino de cruceros.





--EUROPA PRESS--