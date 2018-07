La Sonanta más flamenca de Tomatito concluye con la certeza de una cuarta edición

Finaliza la tercera edición de este Curso de Verano impartido por el genio de la guitarra almeriense y su hijo



El hijo de Tomatito, en una de las sesiones

ALMERÍA.- Por tercer año consecutivo los Cursos de Verano de la Universidad de Almería han tenido el privilegio, sobre todo sus participantes, de contar con la generosidad de José Fernández ‘Tomatito’ quien ha vuelto a transmitir sus conocimientos de guitarra y su sentimiento. De la mano del guitarrista flamenco más importante de España, un total de 11 participantes, llegados de varios puntos del país e incluso de Suiza, han estado tres días aprendiendo del maestro y de su hijo José del Tomate.

Este miércoles ha finalizado ‘Sonanta 3’ con la certeza de que habrá una cuarta edición, como ha confirmado sin dudarlo el propio Tomatito. “Ha sido un curso maravilloso. Estoy encantadísimo con hacer esto en mi tierra y que se vaya consolidando cada vez más el curso de Sonanta y que salgan de él muchos chicos que toquen la guitarra”. Sonanta es un curso abierto a los aficionados, donde el nivel de los participantes no se mide. “Lo que destaco es que vienen con mucho cariño y gente que a lo mejor no está muy puesta en la guitarra tiene la paciencia de estar horas escuchándome hablar y tocar, junto con mi hijo, y eso es admirable”. José Fernández insiste en que “no hay que cortarle la afición. No dejamos fuera a los que no saben tocar la guitarra porque queremos mostrar a todos los aficionados lo que es la música flamenca, que es la que tenemos en España para transmitir al mundo”.

Y a todos ellos el maestro de la guitarra les ha ido transmitiendo, con máxima modestia, que “detrás del instrumento hay una persona. Y que lo que puedo hacer yo lo pueden hacer los demás, pero hay que tener gracia, paciencia con el instrumento y afición. Esa es la clave para ser un buen guitarrista. Luego ya cada uno nace con una genética que es inevitable, pero la oportunidad es para todos”.

Para su hijo José del Tomate, quien le acompaña en esta aventura de enseñar en su tierra, ”ha sido un curso maravilloso. Me he dedicado a transmitir el consejo de mi padre e intentar que los alumnos lo entiendan y seguir con su escuela”.

Los participantes se han mostrado encantados con este curso. Para Larsson Estebán, se merece un 10. “He aprendido mucho más de lo que pensaba que iba a aprender porque aquí hay distintos niveles y ellos se han acoplado a todos los alumnos, a cada uno en particular. Lo que más me ha gustado ha sido el trato personal que han tenido hacia cada alumno y que nos ha permitido pedirle lo que queramos, ya sean falsetas, ejercicios, dudas. Además nos ha contado anécdotas con Paco de Lucía y con otros artistas”.

Ángel Quevedo destaca el hecho de ser un curso impartido por “dos de los mejores guitarristas que existen en la actualidad. Me ha gustado todo: aprender técnica, hablar con ellos....Me voy sabiendo más cosas de las que sabía”. En este sentido se ha manifestado Fernando Monzó. “Mi experiencia ha sido maravillosa por estar con Tomatito que es una leyenda viva del flamenco, un maestro, ahora mismo no hay nadie mejor, y con su hijo, que va a superar al padre. Nos han enseñado mucho y nos han transmitido cómo ven su música”.

Por último, Samuel Vuilleumier, suizo y de madre almeriense, ha explicado que “ha sido increíble. Nunca pensé que pudiera estar en una clase con dos maestros de la guitarra. Además de falsetas y técnica, que es maravilloso aprender de ellos, también nos han explicado cómo trabajar para ser eficaz y saber cómo transmitir la música, porque no sólo se trata de tocar la guitarra”.