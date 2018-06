La Semana de la ONCE en Almería despliega actos abiertos al público para conocer la experiencia de los ciegos

Presentación de la semana de la ONCE

ALMERÍA.- La ONCE se abre de par en par a la sociedad almeriense. Del 4 al 9 de junio la Semana de la ONCE va a ofrecer actividades de distinto ámbito abiertas a todos los públicos en Almería, El Ejido y Huércal Overa. Este año, en su segunda edición, lleva por lema ‘Tú y yo tenemos mucho que ver’ y quiere ser una invitación a los ciudadanos para compartir el pulso y la experiencia vital de las mujeres y los hombres que conforman la ONCE en Andalucía, según la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet.

El director de la ONCE en Almería, Pascual Gualda, y la consejera territorial Gema Pozo han inaugurado hoy una semana de intensa actividad institucional para mostrar el modelo social de la ONCE a los almerienses. En el acto ha participado también la concejala del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Almería, Rafaela Abad, vicepresidente de Diputación, Javier Aureliano García; Jefa Dependencias Sanidad, Mª Luisa Maroto; portavoz del PSOE en Almería, Juan Carlos Pérez Navas y el Concejal del PSOE, Manuel Vallejo.

PROGRAMACIÓN SEMANA ONCE

ALMERÍA

Lunes 4

13.00 h. Inauguración de la Semana ONCE | Sede ONCE Almería. C/ Reyes Católicos, 11

13.30 h. Un paseo por los sentidos. Circuito cerrado donde los participantes experimentarán diversas experiencias sensitivas trasmitidas a través de los cinco sentidos, privándoles del sentido de la vista total o parcialmente e incluso de la vista y el oído | Sede ONCE Almería. C/ Reyes Católicos, 11

Martes 5

11.00 h. Taller Louis Braille. Explicación de la procedencia y el uso del braille y pequeñas nociones sobre su lectura y escritura | Sede ONCE Almería. C/ Reyes Católicos, 11

18.00 h. Las nuevas tecnologías de tú a tú. Charla dinámica de debate y aprendizaje sobre las nuevas tecnologías que utilizan en su día a día las personas ciegas dirigida a jóvenes y adolescentes sin discapacidad visual | Sede ONCE Almería. C/ Reyes Católicos, 11

Miércoles 6

11.00 h. Charla informativa sobre el ajuste en personas con discapacidad visual a profesionales del COP en Andalucía Oriental | Sede ONCE Almería

18.00 h. Cine en negro. Recorrido informativo sobre la filmoteca de la ONCE y el concepto de audescripción | Sede ONCE Almería

Jueves 7

11.00 h. Jornada de deporte adaptado. Se adecuará el pabellón de tal forma que queden distribuidos diferentes espacios para cada uno de los deportes a desarrollar, de tal forma que diferentes federaciones deportivas puedan practicar estos deportes adaptados como personas ciegas | Palacio Municipal Juegos Mediterráneos. C/ Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, 1

Viernes 8

11.00 h. Exposición Escuela de Perros Guía. A lo largo de la Rambla de Almería se desarrollará la Exposición de Perros Guía por los responsables y monitores de la Escuela | Mirador de la Rambla de Almería, Avda. Federico García Lorca.

12.00 h. Mesa Redonda Fundación ONCE donde se tratará toda la información referente a este particular auxiliar de movilidad, con los diferentes responsables de trasporte público y hostelería| Sede ONCE Almería

15.00 h . Clausura Semana ONCE y agradecimiento a los colaboradores | Sede ONCE Almería

El Ejido

Martes 5

11.00 h. Presentación Semana de la ONCE con autoridades de la localidad y con la presencia del afiliado Duarte Rochas y su perra guía Lola | Sede ONCE El Ejido. C/ Gladiolos, 18

12.00 h. Jornada de puertas abiertas con material escolar, tiflotécnico y demostración de perro guía al alumnado de centros educativos de El Ejido | Sede ONCE El Ejido.

Miércoles 6

10.00 h. Senderismo a ciegas. Recorrido por la Ruta del Colesterol por afiliados y entidades de la discapacidad simulando un recorrido de accesibilidad.

Viernes 8

11.00 h Cierre de jornada de puertas abiertas con material escolar, tiflotécnico al alumnado de centros educativos de El Ejido | Sede ONCE El Ejido

Huércal Overa

Jueves 7

11.00 h. Presentación Semana de la ONCE con la actuación musical del afiliado Antonio Flores | Sede ONCE Huércal Overa. C/ Mayor, 57

11.30 h. Un paseo por los sentidos. Circuito cerrado donde los participantes experimentarán diversas experiencias sensitivas trasmitidas a través de los cinco sentidos, privándoles del sentido de la vista total o parcialmente e incluso de la vista y el oído | Sede ONCE Huércal Overa

12.00 h. Jornada de puertas abiertas con material escolar, tiflotécnico y demostración de perro guía al alumnado de colegios | Sede ONCE Huércal Overa