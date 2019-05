La recuperación de los espacios públicos, los grandes retos de IU, Tú Decides y Equo para Aguadulce Sur

● Son muchas las actuaciones que precisa la gran zona que abarca la barriada roquetera de Aguadulce Sur, tal y como señalan los representantes de la confluencia.



ROQUETAS DE MAR.- “Son muchas las medidas que proponemos para esta barriada y es así porque son muchas las actuaciones que hay que llevar a cabo. Entre ellas, dotar de una mayor limpieza o acabar con los vertidos de aguas residuales, que hacen que sus playas den una imagen lamentable, además de la falta de salubridad en solares, entre otros muchos asuntos”, afirma Yakubiuk. “También realizaremos una investigación a fondo sobre la gestión de las parcelas públicas de la antigua ECUA, dado que muchas han sido ocupadas y recalificadas por el PP de Amat”.

La segunda de la lista, Toñi Fernández, añade a esto que “es difícil saber por dónde empezar, las pistas deportivas están descuidadas, faltan aceras en muchas calles, los aparcamientos no están controlados, las podas no se recogen, los solares son focos de basura, hay alcantarillas y losas sueltas, etc. Si contamos con el apoyo de los vecinos trabajaremos para recuperar el tiempo perdido y para que este lugar esté como se merecen los vecinos”.

Han querido recordar también las actuaciones que llevan proponiendo tiempo y que harán realidad, recuperando la Rambla de San Antonio como pulmón verde para la gente, preservando su superficie vegetal y arboleda, y restaurando la pradera de césped. Igualmente, se restaurarán y acondicionarán las instalaciones de la antigua desaladora para Centro Cultural y de encuentro.

Por su parte, la candidata por Equo, Emilia Cruz, ha querido incidir en la necesidad de que haya un control efectivo de plagas, especialmente de mosquitos y “establecer el sistema CES para las colonias de gatos, que no es otra cosa que capturar, esterilizar y soltar. Son muchos los gatos que viven en la zona y deben ser protegidos y, sobre todo, controlados”.

Otra de las propuestas para la zona es algo en lo que las formaciones han hecho mucho hincapié durante toda la legislatura, y es la necesidad de contar con bibliotecas y salas de lectura en los distintos barrios, por lo que construirán una en el Campillo del Moro, con salas de estudio, de reunión y salón de actos.

Finalmente, entre otras medidas propuestas, cabe señalar el necesario acondicionamiento de las playas durante todo el año, la reapertura de la Oficina de Policía local, “no entendemos por qué se cerró, teniendo en cuenta la gran población que vive en Aguadulce Sur”, o la instalación de fuentes públicas a lo largo del paseo marítimo