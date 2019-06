La presidenta del Parlamento pide a los grupos "no instalarse en el no

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha apelado este viernes a la "responsabilidad" de los grupos que componen la Cámara autonómica para que "no nos instalemos en el no" ante la tramitación del proyecto de ley de los presupuestos andaluces, que "no se puede tampoco condicionar" a "pactos que sean ajenos a lo que afecta al conjunto de los andaluces".Así lo ha indicado en rueda de prensa la también portavoz provincial de Ciudadanos en Almería, quien espera que los partidos "reflexionen" a la hora de sacar adelante unas cuentas que "mejoran las partidas en sanidad, en dependencia y en educación, y que van en beneficio de todos los ciudadanos andaluces".En esta línea y ante el inicio del debate parlamentario el próximo miércoles, Bosquet ha considerado que "queda tiempo más que suficiente" para que los partidos políticos de Vox, PSOE y Adelante Andalucía, que han presentado las enmiendas a la totalidad, puedan "reflexionar" y permitir que el "Gobierno de coalición de PP y Cs" haga "el trabajo que le corresponde" en materia de negociación de cara a la aprobación del proyecto de ley.Bosquet ha aludido reiteradamente a la "coalición" de Gobierno frente a la petición efectuada desde Vox al reclamar una negociación con Cs, que hasta el momento ha huido de cualquier foto con esta formación, antes de una posible reconsideración de su postura ante las cuentas, lo que ha achacado a una "confusión" del partido de Santiago Abascal ya sea "producto del desconocimiento" o "de querer condicionarlo a otras cuestiones que para nada tendrían que ver con el presupuesto de Andalucía"."Creo que Vox se equivoca con esa exigencia porque hay que entender que los presupuestos son del Gobierno, no de un grupo político", ha apuntado la presidenta del Parlamento, quien ha incidido en que ella misma recibió de manos del consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), el proyecto de presupuestos, de modo que "a quien le corresponde negociar es el consejero de Hacienda".La dirigente de Cs ha insistido en que el responsable autonómico de Hacienda "habla por parte del Gobierno que está formado por dos grupos políticos", de modo que "los presupuestos los negocia el Gobierno" y no las formaciones, por lo que para Bosquet "no corresponde ahora ese paso" de sentarse con Vox para debatir cuestiones relativas al proyecto planteado por el Ejecutivo."No creo que sea necesario diferenciar en un Gobierno, cuando está funcionando bien, entre distintos grupos", ha valorado la representante de la Cámara andaluza, para quien las negociaciones deberán realizarse en el marco de un debate de "enmiendas parciales" en el seno de la Comisión de Hacienda donde se tramita.--EUROPA PRESS--