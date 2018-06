La presidenta de la AUAN deja su acta de edil en Albox ante la postura del PSOE en la legalización de viviendas

Maura Hillen





La presidenta de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) y concejal del Ayuntamiento de Albox (Almería) al que concurrió como independiente integrada en la lista del PSOE en las últimas elecciones municipales, Maura Hillen, ha anunciado su renuncia a su acta de concejal ante la postura del PSOE este viernes en la Diputación de Almería, donde se ha abstenido en la votación de una moción impulsada por el PP para realizar una enmienda a la LOUA encaminada a la legalización de viviendas fuera de ordenación.



En declaraciones a los medios tras el pleno, al que ha asistido para conocer el debate, Hillen ha dado las gracias al PP por elevar dicha moción así como al grupo de Ciudadanos por apoyarla, con lo que espera que prospere esta "justa iniciativa", con la que se pretende que los propietarios puedan obtener mediante un certificado de asimilado fuera de ordenación (AFO) servicios básicos y el acceso al registro de su propiedad.



La edil albojense ha detallado que el próximo viernes formalizará su renuncia al cargo de concejal "con tristeza" tras no haber recabado el apoyo socialista que ella esperaba.



"Agradezco al pueblo de Albox haberme elegido y al PSOE por haberme aceptado en su lista como independiente", ha dicho antes de reconocer al partidos socialistas su "contribución" a la hora de dar "pasos importantes hacia la legalización de las viviendas irregulares en el Valle del Almanzora y en Andalucía" a pesar del "bloqueo actual".



Para Hillen resulta "significativo" que el PSOE creyera en su causa, lo que permitió que se cambiaran "tres leyes españolas" y se evitaran "multitud de demoliciones de viviendas en manos de terceros de buena fe, no sólo en Andalucía, sino en diversos puntos de España", según ha valorado.



Así, y tras agradecer también la labor de IU y del PP, la presidenta de AUAN ha apuntado que "aún queda mucho por hacer" al haber "cientos de miles de viviendas irregulares en Andalucía", cuyos propietarios "urgen" una solución a la "injusta distinción" de suelos que nació con la reforma de la LOUA en 2016 y ante la que la voluntad política del PSOE para su cambio "no es evidente en estos momentos".



"Quedan muchos británicos que confiaron en este país para la compra de su vivienda y que está atrapados en sus casas sin poder venderlas por una bizantina e injusta distinción en la ley entre lo que se llama 'parcelaciones' por un lado y 'asentamientos' por otro, cuando en realidad no hay justificación adecuada, ni social, ni moralmente aceptable para esta distinción", ha dicho.



Pese a su salida de la política, Hillen ha asegurado que seguirá en contacto con los partido para "lograr la aprobación de esta iniciativa" porque "la ley urbanística no está escrita en piedra" y el problema sobre la situación irregular de las viviendas "es fácil de resolver".





