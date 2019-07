La posidonia garantiza que no se degraden los fondos marinos así como la riqueza pesquera

El Curso de Verano ‘Posidonia oceánica’ ha comenzado este miércoles, 3 de julio, en el Aula del Mar de Roquetas de Mar. A lo largo de tres días expertos en esta planta marina hablarán de los importantes beneficios de su conservación y sus principales amenazas



Pedro Sánchez, en un curso de la UAL

ALMERÍA.- Los Cursos de Verano de la Universidad de Almería se han sumergido en las aguas del Mediterráneo para hablar de la posidonia oceánica, de su importancia y de sus principales amenazas. Se trata de una planta “que no un alga” que tiene un función muy importante en la conservación y salud de nuestros fondos marinos. Durante tres días en el Aula del Mar de Roquetas expertos en esta planta insistirán en la necesidad de tomar acciones para su conservación.

Este curso ha comenzado con la ponencia ‘Biología de Posidonia oceánica (L.) Delile’ a cargo de Pedro Sánchez, catedrático de la Universidad de Granada, quien ha destacado algunos de los principales beneficios que presenta la posidonia. “Oxigena el agua, fija las arenas por lo que estabiliza la estructura hidrodinámica del litoral -las playas van a ser más estables donde hay posidonia-. Además, en las praderas de posidonia viven gran cantidad de peces, invertebrados y microorganismos y por lo tanto es muy importante para la riqueza pesquera de la zona. Más del 25 por ciento de las especies que tenemos en la lonja de Almería están relacionadas con el ciclo de posidonia”. Para Sánchez todas estas y otras muchas características son las que “hacen necesario proteger las praderas de posidonia”.

A pesar de todos estos beneficios, la posidonia es una especia amenazada, y no solo “por lo más visible que son los plásticos” sino que una de sus grandes amenazadas viene por el enorme vertido de aguas residuales “con gran cantidad de materia orgánica que no se depuran todo lo que se deberían depurar. Y eso son partículas en suspensión en el agua que contribuye al crecimiento de microalgas que alteran el ecosistema y hace que la posidonia no pueda desarrollarse”.

Otras de las amenazas, señala Sánchez, son los anclajes indiscriminados de embarcaciones en zonas donde hay praderas de posidonia o la pesca de arrastre, aunque cada vez está más controlada.

En cuanto al papel de las autoridades en la conservación y protección de la posidonia, Sánchez ha felicitado al Ayuntamiento de Roquetas de Mar “que desde la constitución de un Aula del Mar hasta la celebración de una Semana de Posidonia, a lo largo de estos días, está concienciando, mientras que desde otras instituciones no se está ni concienciando ni poniendo medidas para protegerla”.

Sánchez ha agradecido y alabado que desde la Universidad de Almería se haya dado cabida en sus Cursos de Verano a una temática como esta. “Me parece necesario o indispensable un curso como este. La UAL forma parte de CEI-MAR y entre todos estamos tratando de difundir el conocimiento y la importancia de estos espacios y la UAL en este sentido está realizando una labor muy importante de concienciación, no solo en sus estudiantes, que ya es importante, sino general de la ciudadanía. Tenemos que llegar a un nivel de divulgación transmitiendo a la sociedad la importancia que tiene el conocimiento y la protección del medio marino”.

Esta tarde, Pedro Sánchez presentará en el Aula de Mar su libro ‘Posidonia y el mar’, un cuento dirigido a jóvenes. “Una historia mitológica del origen de posidonia en la época de los dioses griegos”. El libro cuenta con unas ilustraciones con acuarelas “muy luminosas y bellas que trasmiten el amor por el mar”.