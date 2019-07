La Policía Nacional triplica los kilos de marihuana intervenidos durante el primer semestre de 2019

Las comisarías de Policía Nacional de Almería y El Ejido, durante el primer semestre de 2019, han aumentado significativamente las actuaciones llevadas a cabo en relación con los delitos relativos al cultivo, elaboración y tráfico de sustancias estupefacientes, especialmente marihuana.



La Policía Nacional ha explicado en un comunicado que las organizaciones y clanes que hacen del cultivo de plantas de cáñamo su modo de vida, presentan "un hermetismo absoluto, además de en la mayoría de los casos, están ligados los miembros por vínculos familiares", lo que dificulta "en gran medida la investigación de este tipo de delitos y el posterior arresto de sus responsables".



Sin embargo, los agentes han puesto a disposición judicial a 152 personas durante los seis primeros meses de este año y han intervenido 18.407 plantas de marihuana, que han arrojado un peso de casi 2.700 kilos.



En el mismo periodo del año pasado, fueron detenidas por la Policía Nacional 116 personas e incautadas 14.242 plantas que pesaron 951 kilos. Los atestados policiales remitidos a los juzgados de guardia, en los cuáles se plasman las pruebas e indicios sobre las actividades delictivas desarrolladas en relación con el cultivo y venta posterior de marihuana, han permitido que "la casi totalidad de los arrestados ingresasen en prisión de manera inmediata".



Estos trabajos policiales son fruto de un trabajo previo de investigación, sometido a la tutela judicial de la Administración de Justicia. Las plantaciones ocultas en el interior de viviendas sitas en núcleos urbanos, comparten en muchos casos estancias con sus moradores, lo cual hace necesario de la existencia de un auto judicial que autorice la entrada y registro en dichos inmuebles, con las garantías previstas en la legislación y la fundamentación necesaria basada en el desarrollo de algún tipo de actividad ilícita, o al menos delictiva.



REGISTROS DOMICILIARIOS



La Comisaría de Policía Nacional en Almería, de enero a junio de 2018, practicó 55 registros domiciliarios, frente a los 57 de este año. Por su parte, los agentes destinados en El Ejido, se han encargado de realizar 32 registros relacionados con la proliferación de plantas de marihuana durante el mismo periodo de 2019, frente a los 11 de 2018.



Además, dichos cultivos interiores necesitan para su proliferación unas condiciones de luz, temperatura y humedad que sólo se pueden conseguir de manera artificial mediante máquinas conectadas ilegalmente a la red eléctrica. Dichas acometidas ilegales, además de constituir un delito de defraudación eléctrica tipificado en el actual Código Penal, suponen un problema de seguridad y salud.



Las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad y generan un importante riesgo no solo para aquellos que las manipulan, sino también para las personas que viven o circulan en la proximidad de esas instalaciones. En los últimos años se han registrado numerosos casos de incendios en instalaciones y viviendas como consecuencia de dichas manipulaciones, que han causado numerosos heridos de diversa consideración e "incluso decenas de fallecidos".



En este sentido, y siempre en actuaciones conjuntas con técnicos de la compañía Endesa, en lo que va de año la Policía Nacional en Almería y El Ejido ha desmantelado 505 enganches ilegales, más del doble de los 212 realizados en el mismo periodo semestral de 2018.



Por contra, las plantaciones de marihuana que prosperan al abrigo de un invernadero en parajes diseminados, no cuentan con dichos sistemas, ya que es la propia naturaleza quien proporciona ese medio idóneo de crecimiento, y de igual manera, no requieren autorización judicial para el registro e intervención de las plantas de marihuana.



La Policía Nacional ha destacado el número de armas de fuego incautadas, 16 frente a 13 del año pasado. Los responsables de las plantaciones de marihuana se abastecen de armas para la defensa ante robos por parte de otros clanes u organizaciones, además de como útil de defensa personal por rencillas o disputas suscitadas con motivo de las ingentes cantidades de dinero que se manejan, según ha explicado la Policía Nacional.



Los agentes en Almería y El Ejido han intervenido más de 63.000 euros en metálico en el transcurso de los seis primeros meses de este año. También se han dado situaciones de hacer uso de dichas armas letales, ante los agentes, para impedir su detención y posterior ingreso en prisión.

