La Policía ha recepcionado en el puerto en 2018 a 5.086 inmigrantes, 183 menores no acompañados

Agentes de la Policía Nacional reciben a los inmigrantes desembarcados





La Policía Nacional ha recepcionado en el puerto de Almería este año a 5.086 inmigrantes rescatados de un total de 172 pateras y ha activado el protocolo de atención a menores no acompañados (Menas) en 183 ocasiones.



De las 172 embarcaciones, 168 han sido tramitadas por la Comisaría de Almería y cuatro por la de El Ejido, lo que supone que a "día de hoy" han llegado a las costas almerienses más inmigrantes que durante todo el año 2017.



Desglosados por nacionalidades, de Marruecos procedían 157 personas; de Argelia 326; y 5.608 tenían origen subsahariano, según lo datos facilitados este jueves por la Subdelegación de Gobierno. En el caso de los menores, 154 eran subsaharianos, 22 argelinos, y siete marroquíes.



La Policía Nacional ha explicado a pie de puerto el procedimiento aplicado y ha detallado que, durante el desembarco, agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana adscritos a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) proceden a la recepción, protección y custodia de todas las personas rescatadas siendo alojadas en los módulos portuarios o en dependencias policiales. Mientras, el personal de Cruz Roja realiza los primeros auxilios y asistencia primaria necesaria a cada individuo.



A continuación, con toda la información recabada por el coordinador de servicio, se practican las primeras diligencias en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano y se remiten a la Brigada de Extranjería y Fronteras con el número de inmigrantes, y circunstancias relativas a los mismos.



Posteriormente el Grupo de Expedientes y Expulsiones de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, apoyándose en los servicios profesionales de la empresa de traducción e interpretación Seprotec, procede a tomar los datos de filiación de todos y cada uno de los llegados, y asimismo, se les informa verbalmente y por escrito de los derechos que les asisten al haber cometido una infracción administrativa.



También se les comunica de una manera clara y comprensible de la situación en la que se encuentran, de los pasos a seguir y de las diferentes situaciones por las que van a ir pasando hasta que, o se entregan a una ONG, o se devuelvan a sus países de origen.



TOMA DE ADN A PADRES, MADRES E HIJOS PARA SORTEAR A LAS MAFÍAS



Durante esta fase, las mujeres embarazadas, o las acompañadas por niños menores de corta edad son entregadas a diversas ONGs por razones humanitarias, dado que la legislación española en materia de extranjería propugna el amparo y la protección en estos supuestos, no sin antes proceder a la toma de muestras de ADN.



La Brigada de Policía Científica en Almería ha explicado que ha sido pionera en la toma de muestras de ADN de quienes manifiestan una relación materno o paterno filial, para ser enviadas al laboratorio de ADN con el que cuenta la Comisaría General de Policía Científica en Madrid y elaborar un perfil genético de compatibilidad o incompatibilidad parental.



Ello ha sido así porque las mafias dedicadas a la trata de seres humanos han aprovechado el amparo legislativo para traer a España mujeres que se acompañaban de menores de corta edad manifestando que eran hijos suyos, evitando una eventual devolución a su país de origen, y obligándolas a ejercer la prostitución que no dejaba de ser el fin último.



Si el resultado muestra una incompatibilidad, dicha circunstancia se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal, en aras a una protección inmediata del menor y puesta a disposición de los Servicios de Protección de Menores de la Junta de Andalucía.



Mientras dura la identificación de los ocupantes de las pateras, si alguno de ellos manifiesta ser menor de edad, o bien a juicio de los agentes especializados en la materia, por los rasgos físicos externos se prevé una minoría aparente, se le solicita por escrito a esta persona autorización para la práctica de las pruebas radiológicas de determinación de su edad y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal, quien puede autorizar o denegar la práctica de dicha prueba.



De ser positiva, el traslado hasta el hospital de Torrecárdenas se realiza en vehículos sin distintivos y adoptando las medidas de protección del menor pertinentes. na vez que el informe del radiólogo confirma la minoría de edad, e informado nuevamente el Fiscal de Menores, se da traslado a un Centro de Menores de Almería, dependiente del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía.



TODAS LAS RESEÑAS DACTILARES SE COMPRUEBAN



Los agentes adscritos a la Brigada de Policía Científica son los encargados de fotografiar y reseñar a todas las personas interceptadas en la embarcación para determinar su identificación completa. Una vez tomadas todas las reseñas dactilares se verifican una por una en las bases de datos policiales, comprobándose así si tienen en vigor alguna reclamación policial o judicial pendiente.



Al mismo tiempo, los policías del Grupo de Expedientes registran en la aplicación de extranjeros los datos recogidos para la realización de los acuerdos de devolución de cada inmigrante, así como las solicitudes al Colegio de Abogados de Almería para que facilite todos los letrados necesarios para asistir a cada uno de los súbditos extranjeros en el momento de notificarles los acuerdos de devolución a sus países de origen. Una vez grabados todos los trámites realizados se le asigna a cada persona un Número de Identificación de Extranjeros (NIE).



La Policía Nacional también ha explicado que la mayoría de personas que pretenden entrar de forma irregular a territorio nacional carecen de algún tipo de documentación que acredite cual es su país de origen. Para poder documentarlos es necesario averiguar de dónde proceden e informar a sus respectivas embajadas o consulados de la situación que están atravesando sus súbditos.



En virtud de los acuerdos de cooperación recíproca entre España y Marruecos y, España y Argelia, casi la totalidad de los extranjeros de dichos países son reconocidos como ciudadanos propios. n el caso de Marruecos, dentro del plazo máximo de 72 horas que dura la detención preventiva, son devueltos a través de la frontera de Ceuta, El Tarajal-Beni Ensar, disponiéndose una conducción desde Almería hasta ese punto.



Con los nacionales de Argelia, es necesario acogerlos en Centros de Internamiento de Extranjeros y la autorización para poder efectuar dicho ingreso tiene que ser solicitada al Juzgado de Instrucción de Guardia.



Con el resto, los subsaharianos, se procede en la mayoría de las ocasiones a su entrega a ONG*s dado que ningún país africano quiere reconocerlos como ciudadanos propios. En los supuestos en los que los acuerdos con los países de origen surtan efecto se procede al igual que con los nacidos en Argelia, solicitud de internamiento en CIE a la autoridad judicial, y preparación de la documentación para la práctica de las entrevistas consulares, que culminarán con la emisión de un salvoconducto o laissez-passer.



DESPLAZAMIENTOS SEGUROS



Una vez autorizados los ingresos en los Centros de Internamiento de Extranjeros se disponen los medios necesarios para que la conducción se dirija a los CIE*s de Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia, Algeciras o Tarifa.



Cuando los integrantes de una embarcación son reconocidos y documentados por las autoridades de su país mediante un salvoconducto, nuevamente la Brigada de Seguridad Ciudadana y Brigada de Extranjería y Fronteras trabajan juntas y de forma coordinada, procediendo a organizar y llevar a cabo los viajes para devolver a sus países de origen a las personas que han entrado de forma irregular en territorio nacional.



En los casos en los que inmigrantes no son reconocidos por las autoridades de los países a los que supuestamente pertenecen, son puestos en libertad a disposición de una ONG.

