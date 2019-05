Jesús Caicedo y Aránzazu Martíen una reciente visita de delegadas de la Junta al Puerto

ALMERÍA.- La Plataforma Muévete por Carboneras ha salido al paso de la información y comentarios tanto de la Autoridad Portuaria y de la Junta de Andalucía con respecto a la carga del mineral de Alquife a través del puerto de Carboneras y ha calificado a Jesús Caicedoy Aránzau Martín de "pareja de equilibristas".

La plataforma recuerda que mañana día 22 a las 18,00 horas, se celebrará un Pleno Municipal en el Consistorio de Carboneras, en el que se votará la moción presentada por esta Plataforma, en la que entre otras cuestiones se materializara la negativa del Municipio a este proyecto.

NOTA DE PRENSA

Ayer pudimos leer una noticia firmada por Europa Press en la que una pareja: D. Jesús Caicedo, Presidente de la Autoridad Portuaria de Almería y Doña Aránzazu Martin, delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, hacían equilibrios sobre una bonita fotografía del puerto de graneles de Carboneras, donde quieren descargar a montones y luego cargar barcos con el mineral de hierro, que nosotros NO queremos.

La fotografía cedida por la Autoridad Portuaria de Almería para esa noticia, explica casi todo lo que nosotros decimos que va a representar la carga de mineral de hierro en nuestro Pueblo. En ella vemos una montaña de áridos, frente a ella y en dirección al muelle, una grúa y por delante de ella un buque… nada más.

Nada más por que tras 5 años de descargas, acopios, trasiegos y carga en buques, no se ha realizado ni una sola inversión en medidas correctoras para evitar las emisiones a la atmosfera y el medio marino, el Sr. Caicedo y los anteriores responsables sacan musculo por el aumento de actividad trimestre a trimestre, se callan el aumento de la polución, de los vertidos al mar que sufrimos todos los días los Carboneros.

La autoridad Portuaria correrá a puntualizar diciendo: que esa foto es de archivo… antigua, es lo mismo… el puerto esta exactamente igual que cuando se inauguró, un solar al lado del mar donde se hace una gran montaña de áridos y se cargan los barcos, sople el viento de donde sople, no importa la fuerza del viento, el acopio crece y la carga continua.

Decimos que son equilibristas por que ellos transitan por un discurso plagado de despropósitos, medias verdades y mentiras, como puede ser equilibrado que decidan traer la carga del mineral a un puerto que es un erial, que no tiene de nada para evitar las emisiones, que el operador Ronco y Cia. a afirmado que producirá en los trabajos de carga de los buques, para lo cual le pide autorización a Doña Doña Aránzazu Martin. ¡Increíble¡ le dice que va a producir emisiones a la atmosfera y le autoriza a hacerlo.

Son equilibristas… lo equilibrado seria que lo hagan por un puerto, como el del Almería, máxime si son “pruebas” ,que este dotado de todas las medidas necesarias, pantallas atrapa polvo, pantallas para reducir la velocidad del viento, cañones nebulizadores que producirán una cortina que impida las emisiones… una inversión de mas de 8 millones de euros y además por si esto fuera poco el magnifico… el insuperable… el único ¡SUPRASISTEMA¡ del que tanto presumen, la joya de la corona… análisis en tiempo real… predicciones con suficiente antelación del comportamiento de los fenómenos meteorológicos en el recinto, prever “ventanas de actividad” para realizar o parar las cargas.

Sr. Caicedo no haga equilibrios con las palabras, no esconda su compromiso con nosotros: “no autorizare ninguna actividad que traiga un problema a Carboneras”, nos lo hizo en su despacho, junto a su Director General. No se esconda detrás de La Delegada Territorial, “es ella la que autoriza”, también nos reunimos con ella y su Jefa de Servicio y ambas nos despacharon afirmando: “que no es necesaria ninguna autorización especifica, la Autoridad Portuaria ya tienen una para la actividad de carga de graneles”, dejen de hacer equilibrios y afronten que esto es un disparate, que en los meses de máxima afluencia de turistas, durante 24 días las 24 horas, circulen miles de camiones por una única carretera de un carril que atraviesa el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, si miles, solo para trasportar 100.000 Tm, si los camiones son de 18 Tm, se necesitan 5.555 uno detrás de otro en fila india, como eso no será así, los miles en circulación se multiplicaran.

Durante el trasporte, acopios, manipulación y carga en los barcos, polvo rojo campara a levante o poniente según quiera el viento, al lado de la playa mas visitada de nuestra provincia, la Playa de los Muertos, donde miles de personas llegan cada día y pasan por delante del puerto, viendo como ellos y sus coches se vuelven de un tono granate. Que imagen desde las terrazas del paseo marítimo de Carboneras, allí.. al fondo a la derecha una masa roja en suspensión, que o bien va o viene, todo dependerá del viento, no de una decisión EQUILIBRADA.

Dejen de hacer equilibrios, busquen otras soluciones, pero sobre todo apliquen la sensatez, la mesura, el bien común, la transparencia, las pruebas se hacen con gaseosa, nosotros somos la parte más importante de este proyecto, al contrario de lo que Uds. nos dicen, “no están legitimados”, o simplemente como en el caso de la Autoridad Portuaria, no contesta a nuestros escritos. Somos la más importante por que tenemos todo que perder, a Carboneras esta actividad solo le reporta ruina, peligros al contaminar el medio ambiente, tanto con la carga como con el trasporte, peligros por la circulación masiva, peligros por el deterioro de la calidad turística de la zona.

Nos tienen enfrente, no lo vamos a tolerar. Queremos industria, sostenible, compatible con nuestra actividad de ocio y naturaleza.