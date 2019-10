La Plataforma del Bicentenario de Los Coloraos se opone a que 'El Pingurucho' abandone la Plaza Vieja

Monumento a Los Coloraos, conocido como 'El Pingurucho'

La Plataforma para la Conmemoración del Bicentenario del Levantamiento de Los Coloraos 1824-2024 se ha mostrado este martes en contra del proyecto del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería que pretende sacar de la Plaza Vieja tanto el arbolado de ficus que rodea el espacio central como el monumento a los Mártires por la Libertad, conocido como 'El Pingurucho'.



La presidenta de la entidad, Carmen Ravassa, ha explicado a Europa Press que el pasado 4 de octubre se dirigió un nuevo escrito al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), para solicitar que se atendiesen a las peticiones de la plataforma, si bien tanto este como el resto de alegaciones remitidas por sus miembros a través de otras entidades no han tenido respuesta, según ha asegurado.



"Le pedimos al alcalde que, por favor, sea el alcalde de todos los almerienses y no trate de crear divisiones entre los que queremos ficus y el monumento y quien no los quiere, porque nadie ha solicitado que se cambie la plaza. Esa brecha la está abriendo él", ha manifestado Ravassa.



Así, y tras anunciar la intención de la asociación de mostrar su posición en contra en el Pleno Extraordinario de este jueves en el que se abordará una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que permita vaciar la plaza, Ravassa ha recordado las dificultades técnicas que entraña desplazar el Pingurucho a otra ubicación de la ciudad. "El monumento hay que trocearlo si se quiere cambiar de sitio", ha advertido.



Con esto, y tras destacar nuevamente el simbolismo que el monumento en homenaje a los defensores de la "libertad" representa en unión con la casa consistorial, ha insistido en su estructura con pernos de acero y hormigón que imposibilita separar las piezas para su transporte, pese a que desde el Ayuntamiento consideren que dicho traslado tendría un coste de "70.000 euros", según ha indicado.



De otro lado, y tras su constitución como asociación, la entidad también ha trasladado su interés en preparar y organizar actos para celebrar en 2024 el bicentenario del levantamiento de Los Coloraos. "Llamamos a la sociedad y a sus instituciones a vertebrarse en torno a esta efeméride y lo que ello ha significado para generaciones de almerienses", han indicado.



Así, con la idea de organizar charlas, talleres y eventos durante los años previos a la efeméride, la asociación ha apelado al orgullo por un pasado común y a "mantener vigente el espíritu que los inspiró, a comprometernos con el fomento de su investigación, conocimiento y divulgación, y revalorizar y conmemorar esta noble página de nuestra historia y memoria cívica colectiva".





