La oposición se une en bloque para exigir al PP en el Ayuntamiento de Almería que cumpla la Ley de Transparencia

El PSOE logra también el apoyo de la mayoría de los grupos a su moción para que el Consistorio conmemore el 40 aniversario de la Constitución Española



Intervención de Adriana Valverde en el pleno

ALMERÍA.- Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Almería se han unido hoy en bloque para exigir al equipo de gobierno del PP que cumpla la Ley de Transparencia, a través de una moción que ha sido aprobada por unanimidad en el Pleno del Consistorio. Además, el PSOE ha logrado la aprobación a la moción que ha presentado para que el Consistorio desarrolle un programa propio con el que conmemorar el 40 aniversario de la Constitución Española.



En su intervención, la portavoz socialista, Adriana Valverde, ha denunciado "el incumplimiento del alcalde respecto a su compromiso con la transparencia", citando textualmente las palabras del primer edil en su discurso de toma de posesión, cuando éste se comprometía a "hacer de la transparencia no un recurso, sino una necesidad".



"Una vez más, hay mucho ruido y poca transparencia”, ha manifestado Valverde, pues, a su juicio, “hay dos cosas que han sido necesarias para que reaccione el alcalde: primero, que los grupos de la oposición en pleno registren esta moción, hecho insólito en la historia de este Ayuntamiento, ya que ha conseguido usted que su falta de transparencia una a la oposición; y segundo, que el Consejo de Transparencia de Andalucía desestime su recurso y le inste a iniciar un procedimiento sancionador contra el propio Consistorio”.



Moción

En concreto, la moción exige al equipo de gobierno del PP que cumpla de manera inmediata con la Ley de Transparencia Publica de Andalucía, así como con el Reglamento y Ordenanza de Transparencia aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, obligándole a facilitar la información requerida de manera inmediata por cualquier ciudadano, colectivo o entidad, tal y como se refleja en las disposiciones normativas.



Otro de los puntos de moción insta al Ayuntamiento a dar cumplimiento a la resolución de 12 de abril de 2018 del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y a que, de inmediato, se lleve a cabo la incoación del procedimiento por infracción de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de Andalucía, sin menoscabo de las posibles acciones judiciales que se puedan instruir.



Y, por último, la moción compromete al equipo de gobierno del PP a trasladar a los grupos políticos en la oposición toda la información relativa a los contratos de carácter administrativo sobre aquellos servicios que mantiene el Ayuntamiento con personas que, como profesionales autónomos, pueden estar desempeñando tareas correspondientes a personal fijo municipal.



Sospecha

La responsable socialista, Adriana Valverde, ha destacado que esta moción, entre otros aspectos, pretende dar respuesta a una denuncia de UGT ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía sobre la falta de respuesta del Ayuntamiento a una solicitud, reiterada desde 2016, referente a determinados contratos administrativos de servicios, adjudicados por el Consistorio desde 2008 supuestamente a la misma persona durante más de ocho años, mediante sucesivas prórrogas.



El citado Consejo de Transparencia resolvió, primero, que el Ayuntamiento había cometido una infracción muy grave y, posteriormente, dictó una nueva resolución el pasado 20 de diciembre de 2017 instando al Consistorio a acordar la incoación de procedimiento sancionador por infracción.



“Hasta el día de hoy no se ha facilitado la información requerida a esa organización sindical y tampoco la información que desde el Grupo Municipal Socialista venimos pidiendo desde enero de este año”, ha enfatizado Valverde, quien ha recordado a los concejales del PP que “llevan ya ocho meses de retraso en enviarnos la información solicitada a la que tenemos derecho todos los ciudadanos".



Portal de transparencia

Asimismo, ha puntualizado que, si bien en la web de Dyntra -plataforma colaborativa que hace seguimiento del nivel de transparencia de las administraciones públicas- aparece un portal de transparencia del Consistorio, “este portal no se encuentra dentro de la web del Ayuntamiento, se ha puesto en marcha con un año de retraso y se publica ocultamente, sin cumplir con las normativas de transparencia”



Además, ha señalado que los datos publicados por Dyntra, de acuerdo a la información que el Ayuntamiento les habrá proporcionado, en algunos casos falsa, incompleta o duplicada, no se corresponde con la realidad. “Por ejemplo, se evalúa positivamente que los datos de dicho portal se presentan en formato abierto (open data), cuando verdaderamente estos datos no están publicados; se evalúan como publicados los currículos de los concejales y no están los del Grupo Socialista; y no existen enlaces directos a la rendición de cuentas o a las redes sociales de todos los concejales”, ha manifestado.



Valverde ha señalado también que en ese portal de transparencia, con el que supuestamente cuenta el Ayuntamiento, “tampoco están publicados los contratos administrativos de servicios adjudicados, que fueron solicitados sin éxito por una organización, razón por la cual el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha resuelto abrir expediente sancionador por infracción al Ayuntamiento”.



En este sentido, la portavoz del PSOE le ha recordado al alcalde que “el portal lleva más de un año de retraso, desde la aprobación de la ordenanza de transparencia”, ante lo cual le ha manifestado que, “una vez más, su ineficacia y la de su equipo de gobierno está llevando a nuestra ciudad al último puesto nacional en los índices de transparencia internacional”.

En referencia al informe de Dyndra, ha señalado que de los 110 municipios mayores de 20.000 habitantes evaluados, en Almería la situación es tal que “nos encontramos con que la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, ha tenido que venir al Ayuntamiento a pedirles un expediente y que la Fiscalía ha denunciado una presunta prevaricación por contratos a familiares del equipo de gobierno”, lo que, a su juicio explica “el oscurantismo” con que gestiona el PP la información municipal.



Constitución Española

Por su parte, el concejal del PSOE, Pedro Díaz, ha logrado el apoyo de todos los grupos a la moción por la que el Ayuntamiento se compromete a elaborar y promover un programa de actos de conmemoración del 40 Aniversario de la Constitución Española, basado, principalmente, en actividades en los centros escolares y en reivindicar el nombre de la plaza del Ayuntamiento como Plaza de la Constitución.



Mascotas

Finalmente, el PSOE ha votado a favor de una moción presentada por el Grupo de Ciudadanos, en la que se solicitaba la puesta en marcha de una Feria de Animales, con la que potenciar la adopción de mascotas del Centro Zoosanitaripo Municipal, una media incluida ya en una moción del PSOE, presentada en marzo de 2016. La concejala socialista, Inés Plaza, ha recordado a los concejales de C’s que en aquel momento ellos se abstuvieron, y les ha pedido que incluyan el resto de medidas solicitadas entonces por el PSOE, como el sistema CES para el control de colonias de gatos o la creación de una web de promoción de las mascotas, entre otras.