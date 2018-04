La oposición en el Ayuntamiento sospecha de incumplimientos en el contrato para las obras de Plaza Vieja

Obras en la Plaza Vieja de Almería





Los grupos de PSOE, Cs e IU en el Ayuntamiento de Almería han criticado este martes el nuevo "retraso" en las obras de finalización de la segunda fase de actuación en la Plaza de la Constitución y las Casas Consistoriales después de que la empresa encargada de ejecutarlas pidiera una tercera prórroga, esta vez de tres meses, para acabar los trabajos.



Los partidos de la oposición han manifestado sus sospechas de que la mercantil estuviera incumpliendo el contrato o no destinara trabajadores suficientes a su realización.



En una nota, el portavoz municipal del PSOE, Juan Carlos Pérez Navas, ha considerado que "cuando el PP adjudica las obras de rehabilitación de la Plaza Vieja a OHL en 2015 a la baja en un 40 por ciento y, además, no está lo suficientemente pendiente del ritmo de las mismas y de si se emplea al personal adecuado, solamente puede haber retrasos como los que desgraciadamente se han vuelto a confirmar".



Para Pérez Navas es "preocupante" que la empresa "haya solicitado una tercera prórroga para poder acabar las obras", que deberían de darse por finalizadas el 14 de abril y "que la misma se justifique, según ha trascendido en los medios de comunicación, en causas que podrían ser únicamente imputables a la empresa".



A partir de ahí, ha instado al alcalde a que "ponga orden" y "aliente" a la edil de Fomento, Ana Martínez Labella (PP) a "estar más atenta de 'motu propio' a cómo se ejecuta a pie de obra el proyecto después de que haya llegado hasta a quejarse de los pocos operarios que estaban trabajando, y a actuar con firmeza si lo que corresponde es sancionar a la mercantil que se está haciendo cargo de las obras".



"Está claro que en unas obras de estas características pueden aparecer imprevistos, que lógicamente tienen que ser solventados y que pueden provocar retrasos también de carácter administrativo si se requieren de nuevos informes o de autorizaciones, pero es muy diferente si de lo que estamos hablando es de que OHL no está haciendo lo que le corresponde por contrato", ha añadido.



El portavoz socialista ha considerado que "es evidente que el alcalde y sus concejales no tienen ya a nadie, que no sean ellos mismos, a quién culpar de los retrasos", por lo que ha reclamado "mucho más trabajo de control y de rigor a la hora de sancionar a la empresa si toca hacerlo".



"CASI UN AÑO MÁS DE DEMORA"



En el mismo tono se ha pronunciado el portavoz del Cs en el Ayuntamiento, Miguel Cazorla, quien ha tachado de "inadmisible" el "nuevo retraso" porque las obras de esta fase "se tenían que haber acabado en octubre de 2017" con lo que mediante este aplazamiento "nos vamos a casi un año más de demora", según ha valorado en unas declaraciones remitidas a los medios.



Para Cazorla, es el equipo de gobierno el que tiene la "responsabilidad" de esta situación, por lo que se solicitarán explicaciones sobre los costes que se derivan de este "retraso" así como sobre los compromisos adquiridos con la adjudicataria y el motivo de los aplazamientos. "No se puede seguir engañando con una obra que primero, tendría que haber hecho la Junta de Andalucía" y que "estamos haciendo desde el Ayuntamiento de manera subsidiaria, y encima, con vueltas", ha manifestado.



"Si la empresa no tiene suficientes empleados para cumplir plazos, se debe meter a más empleados, pero no podemos estar nosotros costeando estos retrasos a base de heraldo público", ha añadido el representante de Cs, quien este sentido ha coincidido con el portavoz del grupo de IU, Rafael Esteban, para quien "no es de recibo" que la empresa pida aplazamientos en la "recta final".



Esteban ha reclamado en declaraciones a Europa Press "más diligencia a la empresa y más control al equipo de gobierno" para supervisar una obra en la que "si hacen falta más empleados, que se pongan". "Lo que tiene que hacer la empresa es cumplir los plazos y poner a más personas", ha insistido el edil de IU, quien ha recordado que el plazo de ejecución es uno de los elementos que se tiene en cuenta a la hora de realizar las adjudicaciones.



"Lo que estamos trasladando es que en Almería las obras son eternas, y es más positivo decir que una obra va a tardar dos años que decir que va a ser menos y luego otorgar 20 prórrogas", ha dicho.





--EUROPA PRESS--