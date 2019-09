La ONCE celebra una jornada de sensibilización sobre discapacidad visual en la Semana Europea de la Movilidad

La ONCE celebra una actividad de sensibilización





La concejal de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, ha participado este lunes en una jornada de sensibilización sobre discapacidad visual coordinada por la ONCE dentro del ciclo de actividades organizadas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.



Acompañada de la concejal de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, y de la diputada provincial de Bienestar Social, Ángeles Martínez, la edil ha participado en una jornada que ha incluido una parte teórica, en la que se han presentado los medios técnicos y facilitadores de movilidad a través del uso de perros guía, del mando que activa las señales acústicas de los semáforos y la 'app' Passblue.



En la fase práctica, se ha hecho uso de un antifaz y un bastón en los alrededores de la sede de la ONCE así como de los semáforos acústicos, a través de un paseo. Los participantes han realizado simulaciones con gafas especiales que muestran las distintas patologías visuales para comprobar cómo limitan el campo o agudeza de visión convirtiéndose en barreras para su movilidad.



La concejal de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, ha recordado la intención de "hacer una ciudad de todos y para todos y eso pasar por hacer de Almería una capital cien por cien accesible. Algo que implica prestar especial atención a la diversidad funcional, en este caso visual, y para ello es necesario conocerlo en actividades de sensibilización como la que hemos realizado".



La diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, ha subrayado la importancia de actividades de este tipo que logren concienciar a la sociedad sobre las barreras a las que se enfrentan a diario las personas con discapacidad visual.



"Desde la Diputación apoyamos iniciativas como ésta y nos parecen además muy acertadas porque trasladan a la sociedad de una forma fiel, cómo es su vida y cómo superan las adversidades en su día a día sin que nosotros no nos demos cuenta de ellas. Siempre colaboraremos con las iniciativas que lleve a cabo organizaciones como ONCE ya que aportan estabilidad y trabajo a nuestra provincia y mejoran la calidad de vida de sus afiliados y de la sociedad almeriense en general", ha dicho.



Según ha explicado también la directora de ONCE Almería, María Jesús Segovia, esta línea de trabajo pretende "sensibilizar a los responsables públicos sobre las dificultades de orientación y movilidad de las personas ciegas o con discapacidad visual grave en las calles de Almería para desplazarse y disfrutar plenamente del entorno urbano en igualdad de condiciones".



EL 'INFO BUS' EN LA UNIVERSIDAD



Por otro lado, se ha abierto de nuevo 'Info Bus' en la avenida principal en el campus de La Cañada de la Universidad de Almería, lugar donde permanecerá hasta el próximo viernes, 20 de septiembre. El horario será de 9,00 a 14,00 horas y en su interior se ofrecerá información y se explicará cualquier duda sobre el transporte público urbano y las diferentes líneas que conectan la ciudad.



Este martes se celebrará por vez primera una Ruta Cicloturista por el casco antiguo. Saldrá a las 18,00 horas desde la Plaza Pablo Cazard y recorrerá el casco histórico de Almería. También ese martes, Policía Local y la Asociación de Mayores con Parkinson organizan la charla de concienciación 'Mayores por la educación vial'. Será en el parque infantil de tráfico a las 10,30 horas.



El miércoles habrá un Circuito de Karts en el Parque Infantil de Tráfico, "donde nuestros agentes de la Policía Local enseñarán las normas básicas de seguridad vial a personas con discapacidad intelectual", en colaboración con las asociaciones Verdiblanca y Asalsido.





