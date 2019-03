La ONCE arranca el lunes los actos de su Semana ‘Capaz de ser capaces’

Cartel de la Semana de la ONCE

ALMERÍA.- .- La ONCE va a celebrar 200 actos públicos en 37 ciudades andaluzas del 1 al 7 de abril dentro de la Semana ONCE que este año, en su tercera edición, lleva por lema ‘Capaz de ser capaces’.



La Semana ONCE arrancará en Almería con la actuación musical del reapero Raúl Martínez, y la cantante María Teresa Cobo, ambos ciegos, y una suelta de globos al aire libre a las puertas de la sede de la ONCE y la posterior inauguración de la Tifloteca, que estará guiada por el técnico Diego Punzón. Se trata de un nuevo concepto de biblioteca y espacio cultural para las personas ciegas. A continuación, Teresa Cobo, ciega total intepretará ‘Gracias a la vida’ de Violeta Parra en versión flamenca, y el reparo Raúl Martínez ‘El ciego del Rapper’, ciego total también, interpretará ‘Siempre lo mismo’, composición creada por él mismo.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano, la delegada de Educación, Deporte y Discapacidad del Ayuntamiento de Almería, Antonia Morales, la consejera territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla, Gemma Pozo, y la directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, participarán en la inauguración, en la que se presentarán los actos a desarrollar estos días en Almería capital, El Ejido y Huércal-Overa.