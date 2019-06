La nueva ordenanza de limpieza que obliga a limpiar los orines de mascotas en la calle entra en vigor

Los dueños de mascotas estará obligados a partir de esta semana a retirar los restos de orina de sus animales en la calle mediante el uso de agua con vinagre común después de la entrada en vigor de la modificación de la ordenanza de limpieza y recogida de residuos de Almería, que se hace efectiva.



La normativa municipal, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia tras no haber recibido alegaciones durante su periodo de exposición pública, señala que a partir de ahora queda prohibido "no recoger inmediatamente los excrementos evacuados por los animales de compañía en la vía pública, siendo obligatorio utilizar agua con vinagre común al objeto de minimizar el impacto de las micciones de dichos animales en el entorno y mobiliario urbano".



La entrada en vigor de la modificación de la ordenanza, que fue aprobada en abril de 2017, advierte a los usuarios que incumplan este aspecto con multas de entre 120 y 750 euros por la comisión de una falta leve; la misma que se aplica a los dueños de animales que no recojan sus excrementos en la vía pública.



A pesar de que el nuevo texto a introducir en la ordenanza especificará el uso "obligatorio" de "agua con vinagre común", el concejal en funciones de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Almería, Juan José Alonso, ya indicó que se admitirían productos comerciales específicos destinados a este fin así como "agua mezclada con un poco de lejía, vinagre común, bicarbonato de sodio e incluso limón, como opciones más caseras".



El edil avanzó la intención del gobierno local de introducir esta medida con el objetivo de "evitar que las micciones, particularmente de perros, queden sin limpiar" para así "evitar suciedad y los malos olores en las calles".



"La presencia de heces de los perros abandonadas en la calle es, junto a las micciones de perros, uno de los principales problemas de limpieza e higiene que denuncian los almerienses", según señaló el edil, quien incidió en que la orina de los perros influye de forma "muy evidente" en la degradación del mobiliario urbano así como en la generación de "manchas en las aceras, vías, espacios públicos y fachadas de edificios, trasladándose con ello una mala imagen de las calles o entornos urbanos".



Además de suciedad, el concejal especificó la "oxidación" que producen los orines de los animales en señales verticales, fachadas, bases de las farolas, pivotes o semáforos; un problema "muy común en todas las ciudades" que ha llevado a introducir esta medida en las ordenanzas de limpieza de Málaga, Palma de Mallorca, Benalmádena o Cádiz, entre otras.



En este sentido, insistió en que "tener una mascota implica tener una responsabilidad". "El perro tiene su necesidad de evacuar, pero el dueño del animal tiene la responsabilidad de ver dónde se lo deja hacer y según el lugar, de tomar las medidas que sean necesarias", recalcó. Alonso apeló además a la colaboración y la responsabilidad de todas las personas dueñas de perros, que es "primordial" para mantener limpia la ciudad.





--EUROPA PRESS--