La Nueva Oficina Judicial en El Ejido trae consigo una reducción de la plantilla en el Registro Civil

EL EJIDO.- Tras la entrada en funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial ( NOJ) en el Ejido hace unos días, el pasado 30 de abril, el Registro Civil de esa localidad está atendido únicamente con dos funcionarios cuando hasta ahora era atendido por cuatro funcionarios, explica Comisiones Obreras en una nota de prensa.

Nota de prensa

Para CC.OO está reducción a la mitad de las personas que atienden el Registro Civil es un ataque frontal y directo contra el servicio público que se presta o debe prestar desde la Administración de Justicia , cuyos responsables son la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y los sindicatos CSIF, USO y STAJ, que firmaron y pactaron un modelo de Oficina Judicial que contemplaba esta reducción de personal.



Desde CC.OO queremos recordar que el Registro Civil de El Ejido atiende a una población de más de 100.000 personas y que con cuatro funcionarios estaba sobrecargado y saturado , ¿como pretende la Consejería de Justicia e Interior que se preste el servicio con dos funcionarios menos, con la mitad de trabajadores?. Una de dos: o desconocen la realidad del Registro Civil de El Ejido, lo cual es grave, o les da igual el servicio público que reciba la ciudadanía de El Ejido, lo cual es alarmante. Desgraciadamente, en este abandono y desmantelamiento del servicio público han contado con el aval de los sindicatos CSIF, USO y STAJ.

CC.OO no estaba de acuerdo y no está de acuerdo con este modelo de Oficina Judicial y así lo hemos denunciado muchas veces. CC.OO no compartía esta reducción de personal en el Registro Civil. CC.OO no compartía que la UPAD que va a llevar los asuntos de violencia sobre la mujer no tuviese más plantilla. Basta recordar que en El Ejido en 2017 hubo más de 700 asuntos de Violencia sobre la Mujer. CC.OO no compartía la alarmante falta de recursos humanos que la sección que llevará las ejecuciones civiles y penales.



Desde CC.OO solo pedíamos y pedimos que se estudien las cargas de trabajo y en función de esas cargas de trabajo se determinen los trabajadores necesarios para sacarlas adelante. Algo tan lógico no fue apoyado ni por la Junta de Andalucía ni por los sindicatos CSIF, USO y STAJ.



Desgraciadamente, los que van a sufrir este proyecto, que ya es realidad, de Oficina Judicial son los ciudadanos de El Ejido y los trabajadores de la Administración de Justicia que prestan sus servicios en ese partido judicial.