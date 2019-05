La Noche es Comedia hará reír a Almería de la mano de Nacho Guerreros, Jordi Sánchez y 4 monologuistas

• Los actores y cómicos Nacho Guerreros y Jordi Sánchez presentarán la Noche es Comedia en Almería el próximo 8 de junio en la Plaza de Toros





ALMERÍA.- La Noche es Comedia reunirá el próximo sábado 8 de junio a las 21.30 h en la Plaza de Toros de Almería a los monologuistas: Nacho Guerreros, Jordi Sánchez, Miki Dkai, Xavier Deltell, Nico Lozano y Álvaro Carrero. Después de recorrer toda España, por fin llega a Almería, de la mano de Tierra de Comedia, un espectáculo único e irrepetible donde las risas están más que aseguradas.

El actor Nacho Guerreros encabeza un cartel espectacular que reúne a los mejores cómicos de España. Nacho Guerrero es un referente en el mundo del humor y escenografía, además es muy conocido por su papel en la serie televisiva 'Aquí no hay quien viva'. Actualmente, está triunfando por toda España con la obra teatral Juguetes rotos.

Además el actor Jordi Sánchez presentará con Nacho Guerreros este espectáculo único. Jordi Sánchez es dramaturgo, actor y guionista, popular por interpretar papeles televisivos con Antonio Recio en La que se avecina y Josep Lopes en Plats Bruts. Además es autor de grandes obras teatrales como: Excusas y Soy Fea.

Se une también a esta gran experiencia cómicos de gran reputación nacional como Xavier Deltell. Además de actor, es presentador de televisión y humorista español. Comenzó a despuntar hace unos años como showman en varios programas de la Cadena Ser. Y actualmente llena con sus espectáculos de humor, numerosos teatros del panorama nacional.

A este gran espectáculo se une el monologuista Nico Lozano con un show enérgico e irreverente, donde tratará temas tan importantes como la paternidad, los .O.V.N.I.S, o la simple vida. Nico Lozano es salvaje, divertido e imprevisible.

Miki Dkai tampoco dejará indiferente a nadie con su particular manera de ver la educación de los niños, de los gordos en primera persona y los problemas matrimoniales. No deja indiferente a nadie con su particular humor.

Y por último, el gran Álvaro Carrero para hacer reír a carcajadas a todo el público asistente.