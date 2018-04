La militancia del PSOE en la capital podría duplicarse ante las primarias

Sánchez Teruel y Pérez Navas en la reunión con la Mesa del Ferrocarril





El secretario provincial del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha asegurado este pasado jueves sentirse "sorprendido enormemente" por la "avalancha" de personas que han presentado una inscripción para formar parte del PSOE de la capital antes de que se cerrara el censo para poder votar en las primarias, ya que de aceptarse todas las fichas el volumen de militantes se duplicaría.



La agrupación "tenía 822 militantes y con las peticiones que han trasladado a la Ejecutiva local podrían pasar los 1.500 afiliados", ha reconocido en declaraciones a los medios Sánchez Teruel, a quien le "satisface" que "haya tanta gente interesada" en "ayudar al PSOE a ganar cualquier tipo de elección en la ciudad de Almería" y "llegar a la Alcaldía".



El secretario general de los socialistas almerienses ha considerado que tal "avalancha" puede deberse a que exista "interés en desbancar al PP" porque "en ningún otro municipio" se ha dado "al similar" ni ha habido "movimiento en este sentido". "Todas las personas que quieran ayudar, bienvenidas son", ha apostillado.



No obstante, el socialista ha apuntado que la Ejecutiva local deberá remitir ahora las solicitudes recibidas a los órganos federales para que se analicen "una a una" las peticiones y garantizar que los aspirantes "cumplen los requisitos", toda vez que ha subrayado que "no es algo habitual que una agrupación concreta" reciba tantas peticiones.



Sánchez Teruel ha indicado que, por el momento, no ha habido ningún otro militante que le haya indicado su intención de acudir a las primarias salvo el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, quien presente en el lugar de las declaraciones ha declinado a hacer valoraciones sobre las peticiones de afiliación y se ha remitido a su secretario provincial. "Es un proceso largo que culminará el 17 de junio y vamos a ir viviéndolo día a día con todos sus minutos y horas", ha añadido Sánchez Teruel.





--EUROPA PRESS--