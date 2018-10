La 'Micropasarela Solidaria' celebra este viernes su sexto aniversario con un Premio Solidario ONCE

Los niños Mati, Rocío y Darío, que desfilarán este viernes





La 'Micropasarela Solidaria' organizada por la empresa Navarro Pasarela, junto con la ONCE y la Asociación Asalsido, y con el apoyo económico de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería, celebrará este viernes 26 de octubre su sexto aniversario. Una iniciativa que, además, ha sido respaldada recientemente con la concesión de un Premio Solidario ONCE.



El evento, que se desarrollará en la Calle Navarro Rodrigo, frente al Palacio Provincial, a partir de las 19,30 horas, contará con la participación de unos 60 menores, entre ellos, 40 niños de la ONCE y la Asociación Asalsido, y una veintena de niños de los comercios y entidades colaboradoras.



Algunos de los niños que desfilarán el próximo viernes en la 'Micropasarela Solidaria', como Mati, Rocío o Darío, han sido los encargados de presentar esta iniciativa en la Diputación de Almería, en un acto en el que han estado acompañados por el diputado provincial de Bienestar Social, Ángel Escobar, la gerente de Navarro Pasarela, Rosalía Navarro, y los presidentes de ONCE y Asalsido, Pascual Gualda y Josefina Soria.



La actividad servirá para presentar las colecciones de moda infantil de los comercios colaboradores para "la vuelta al cole y la temporada otoño-invierno", y adelantar algunas de las novedades para comuniones, con un original desfile en el que niños con discapacidad visual, síndrome de Down y sin ninguna discapacidad ejercerán de modelos. El objetivo es "demostrar que las barreras las ponemos nosotros mismos y que las diferencias no existen".



Escobar ha felicitado a Navarro Pasarela por el galardón obtenido en los Premios ONCE y ha destacado que la 'Micropasarela Solidaria' es ya "un referente de todos los años", que consigue "llenar hasta la bandera" la Calle Navarro Rodrigo.



Junto a él, Mati y Rocío, dos de las menores que desfilarán este viernes, han explicado que están "muy ilusionadas" por participar en esta actividad ya que se pueden vestir con "ropa de marca", se divierten con sus compañeros y disfrutan de "las fotos" que les hacen que "son lo mejor y lo más bonito porque, ¿a quién no le gusta desfilar y que le hagan fotos?".



La presidenta de Asalsido ha recordado que en la actividad "participan los más pequeños de la asociación que tienen síndrome de Down, como Darío, que parece que ha nacido para desfilar". "Es una cita que ilusiona mucho a todos los niños porque todos tienen las mismas necesidades y ganas, y que sirve para que se vea a estos niños, que es lo importante porque las personas con síndrome de Down pueden hacer las mismas actividades que cualquier otra persona", ha añadido.



Gualda, el director territorial de la ONCE, ha señalado que la entidad colaborará con Navarro Pasarela "siempre que esté aquí en Almería" porque la 'Micropasarela Solidaria' es "una actividad única en España", que "no se hace en ningún otro lugar", y que sirve para "demostrar que las personas con discapacidad son válidas para la sociedad".



Por último, Rosalía Navarro ha destacado que el galardón de la 'Micropasarela Solidaria' es "de toda Almería". Una actividad que "hace grandes a los niños que participan, ya que aprenden unos de otros y no ven las diferencias entre ellos porque las barreras las ponen los adultos".



Este año, como novedad, habrá "una pasarela alzada" que se extenderá hasta la Calle Reyes Católicos, para acoger a un mayor número de público. Además, Navarro ha pedido a los comercio más implicación con esta cita, ya que "de las 40 tiendas visitadas, tan sólo tres han accedido a prestar sus trajes para el desfile", cuando es "una actividad que realmente tiene mucha repercusión".



El desfile será presentado por la actriz almeriense Mónica López y en él se presentarán las prendas de Maitika Moda Infantil, Le Petit Bebé y Modas J. González Kids. La Academia 'Altos Puntos' de peluquería y estética será la encargada de que los divertidos modelos de esta iniciativa luzcan con la mejor de sus sonrisas.

