La Mesa del Tren de Almería hará un viaje reivindicativo a Sevilla para reclamar el apoyo de Moreno

Imagen de una reunión de la Mesa del Ferrocarril con Cámara y Asempal





La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha anunciado un nuevo calendario de movilizaciones para reclamar mejoras en el transporte ferroviario que enlaza con la capital, de manera que entre sus acciones ha previsto un viaje reivindicativo hasta Sevilla el próximo 26 de marzo con la intención de recabar el apoyo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el que aún no se ha cerrado dicho encuentro.



"Va a ser un viaje duro", ha asegurado el coordinador de la plataforma, José Carlos Tejada, quien ha recordado que el recorrido en tren hasta la capital andaluza supone siete horas de viaje con cuatro trasbordos, de manera que tres tramos se realizan en autobús y otros dos en tren, en un recorrido que también harán a la inversa durante la misma jornada para escenificar la situación de las conexiones.



Tejada ha explicado que el viaje comenzará a las 5,00 horas en la Estación Intermodal de Almería, donde se cogerá la lanzadera que une a los viajeros con Huércal de Almería, donde comienza el viaje en tren hasta Granada. Una vez allí, los usuarios toman un autobús hasta Antequera (Málaga), donde se hace trasbordo con otro autobús que los conduce hasta Osuna (Sevilla) para, una vez allí, tomar finalmente el tren que los deja en la estación de Santa Justa a las 12,04 horas.



En este sentido, han asegurado que ya se ha cerrado una reunión con la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, que podría tener lugar a las 12,30 horas, si bien se espera contar también con una cita con el presidente de la Junta. Posteriormente, la plataforma tiene la intención de mantener reuniones con el presidente de la Comisión de Fomento del Parlamento así como con los portavoces de los grupos antes de subir tomar de nuevo un tren y emprender un recorrido que los devuelva a Almería sobre las 23,00 horas. Un total de 18 horas de viaje para dos horas y media de reuniones, aproximadamente.



De la entidad han señalado el empeoramiento de las condiciones de viaje, puesto que en 2003 "el tren más rápido" hacía el mismo trayecto "en cuatro horas y 50 minutos" sin trasbordos, mientras que actualmente hay incluso dos cambios de vehículo entre autobuses debido a diferentes concesiones administrativas. "Se tenía que haber dado las dos concesiones a la misma empresa. ¿Ese trasbordo de autobús a qué viene? Tienen mala leche con la gente de Almería", ha exclamado Tejada ante unas condiciones de viaje que terminan por "martirizar más de lo necesario al pasajero".



A pesar de la "dureza" de la expedición, que ya vivió una experiencia casi similar en 2016, la plataforma espera contar con una nutrida representación de miembros de las 203 entidades que apoyan las reivindicaciones, así como con medios de comunicación y representantes de partidos políticos, con los que además se dialogará para que en las próximas campañas electorales reivindiquen mejores infraestructuras ferroviarias para Almería.



GRAN MANIFESTACIÓN EN JUNIO



Junto a esta actividad para visibilizar la conexión con Sevilla, la plataforma también se ha propuesto, entre otras acciones, realizar una "macromanifestación" el próximo 22 de junio en la que espera contar con el respaldo de la ciudadanía.



Previamente, la mesa apuesta por el diálogo con las fuerzas políticas de cara a las elecciones generales y municipales así como retomar el contacto con las mesas ferroviarias de Granada y Jaén para acciones conjuntas, dado que la mesa tripartita de Guadix que se constituyó en 2017 "ha estado inactiva".



Igualmente, la Mesa también pretende ejecutar una concentración ante la estación provisional de destino y salida de Huércal de Almería después de que fuera equipada con "barracones" cuando, "en el año de la capitalidad gastronómica de Almería debería darse una mejor imagen de la ciudad", según ha valorado Tejada, para quien la antigua estación de ferrocarril debería haber sido ya adecuada. La situación de la línea convencional también será objeto de una protesta más ante la estación intermodal durante el primer semestre de este año.



Estas movilizaciones se unirán a reuniones institucionales con el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, el presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, Jesús Caicedo, y con el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, que ha llevado a la institución un "cambio positivo" en cuanto a las relaciones institucionales, según han apuntado. También se ha apuntado la posibilidad de organizar unas jornadas sobre la conexión ferro-portuaria entre mayo y junio.



EN LA "CASILLA DE SALIDA"



Para la mesa, el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado que preveían una inversión de 525 millones de euros para la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia en ambos territorios ha supuesto una noticia "demoledora" y la constatación de que las infraestructuras ferroviarias "no acaban de arrancar" puesto que "son siete años sin reiniciar la Alta Velocidad", lo que pone a la provincia "en la casilla de salida".



Aunque han valorado el comienzo de las obras de soterramiento del paso a nivel de El Puche en la capital almeriense, la plataforma no considera estos trabajos el "reinicio" de la Alta Velocidad, toda vez que también han afeado que no se hayan adjudicados los trabajos para un intercambiador en Granada que supondría acortar los plazos en el trayecto entre Almería y Madrid.



Entre los aspectos positivos, Tejada ha citado el avance aunque "lento" de las obras de rehabilitación de la estación de ferrocarril, la adjudicación de las obras de Alta Velocidad en el tramo Pulpí-Vera a la espera de la firma del acta de replanteo y las licitaciones de otros tramos del proyecto.

--EUROPA PRESS--