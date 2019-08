Obras del soterramiento del paso a nivel de El Puche, en Almería

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha criticado el "parón" de las obras de soterramiento del paso a nivel de El Puche en Almería, ya que "desde primeros del mes de agosto no se ve ningún movimiento ni de maquinaria ni de operarios", aunque, según han indicado desde Adif, las obras siguen adelante por parte de la contratista que ha adaptado el ritmo de los trabajos a las condiciones propias del mes de agosto.En concreto, según han indicado a Europa Press desde el administrador, la empresa mantiene los trabajos de ejecución en este espacio pero bajo las condiciones que marca el convenio de construcción, que limita el horario laboral en las horas de mayor exposición al sol, con lo que durante este mes las labores se realizan entre las 7,00 y las 14,00 horas.Del mismo modo, han apuntado que la contratista, que tiene capacidad para determinar el ritmo de las obras siempre que sean entregadas dentro del plazo marcado en el contrato, ha tenido en cuenta para este mes la concesión de permisos de descanso y vacaciones, coincidiendo además con la Feria de Almería. Así, han rechazado que haya problemas para continuar con la obra, que sigue en marcha aunque se haya podido tener una "sensación de cierto parón", que han negado.Por su parte, la plataforma ciudadana ha percibido una "paralización", que "va a provocar que la finalización de la obra se siga retrasando y que finalice en principio para el verano del próximo año 2020, lo cual supondrá estar dos años sin que lleguen los trenes a la capital", según han interpretado en una nota.Desde la mesa se ha denunciado también que en el pasado mes de junio la empresa Comsa "se llevó las dos apantalladoras que estaban trabajando en la obra, cuando quedan aún por finalizar 480 metros de pantallas". En este sentido, se han cuestionado si ha habido "problemas de carácter mercantil entre la concesionaria y Adif para este bloqueo de las obras, que es totalmente inaceptable".A esto, la plataforma ha sumado que han pasado ya cuatro meses desde que se le adjudicó a la misma empresa el tramo entre El Puche y Rio Andarax, y aún no han comenzado "ni siquiera el movimiento de tierras".Así, sobre un modificado del proyecto original que plantea una ampliación del soterramiento hasta 500 metros, el coordinador de la plataforma, José Carlos Tejada, ha manifestado su "sorpresa", ya que, "si inicialmente había un tramo soterrado de 185 metros y si ahora le sumamos 200 metros el resultado es de 385 metros y no de 500 metros como se había anunciado"."No es de recibo que sin que se haya reunido la Sociedad Almería Alta Velocidad, ahora se anuncie sin su aprobación este modificado de las obras", ha valorado. Para la mesa no se entiende "como no se pueden evacuar pluviales al río con el proyecto original y construyendo 200 metros más de tramo soterrado sí sea posible, desde un punto de vista de ingeniería no tiene ninguna explicación, ya que, no mejoraría la evacuación de pluviales".La plataforma ciudadana que representa ya a 208 organizaciones de toda la provincia ha exigido una "mayor transparencia en la información" y han lamentado que el reestablecimiento de tráfico ferroviario a la estación de Almería "se vaya a dilatar en el tiempo provocándose una situación muy parecida a Granada que estuvieron cuatro años sin tren".