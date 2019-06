Almería.-La Mesa del Tren convoca una concentración el día 27 contra e

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha convocado una concentración ciudadana para el 27 de junio a las 20,00 horas frente a la Estación Intermodal de la capital ante el "abandono ferroviario" e "indigno" que padece la provincia "desde hace décadas", ya que la última "actuación de calado" tuvo lugar "hace 40 años".El coordinador de la plataforma, José Carlos Tejada, ha incidido en la necesidad de realizar inversiones en la línea convencional que permitan mejorar las condiciones de viaje puesto que, según las previsiones de la mesa, el Corredor Mediterráneo no estará operativo "hasta el año 2024-2025", con lo que las únicas vías disponibles serán las conexiones con Sevilla vía Granada y con Madrid vía Linares-Baeza."Vamos a olvidarnos de esa fecha de 2023, el AVE no va llegar a Almería", ha afirmado Tejada, quien ha solicitado a los dirigentes políticos que dejen de "engañar" a la sociedad civil con dicha previsión y opten por impulsar las inversiones ferroviarias vinculadas a la provincia, que está "arrinconada" y "olvidada" con respecto a otros territorios.Así, han incidido en la en "tormenta perfecta" que se da en Almería para que se mantengan infraestructuras propias "del siglo XIX", que conlleva una "pérdida de destinos" y unas condiciones "tercermundistas" toda vez que las obras de Alta Velocidad, cuyos tramos se encuentran adjudicados, siguen "bloqueados y sin volver a un reinicio" de los trabajos.En esta línea, han reclamado a Renfe Operadora que exija inversiones a Adif para la mejora de la plataforma por la que paga un canon de alquiler, ya que la mejora de las vías permitiría "rebajar las 33 limitaciones existentes en la actualidad por debajo de los 60 kilómetros por hora y, por ende, la rebaja en los tiempos de viaje".Según un estudio realizado por la propia mesa, los tiempos de viaje podrían reducirse entre 30 y 45 minutos en relación al Talgo VI que conecta Almería con Madrid mediante un estudio de las mallas de los tránsitos de trenes, puesto que actualmente incluso los Cercanías tienen prioridad de paso en Aranjuez con respecto a la composición Almería-Madrid.Entre otros aspectos, la Mesa en Defensa del Ferrocarril aboga por impulsar medidas para mejorar la situación de la línea con Madrid como la realización de "revisiones de mantenimiento de primer nivel", la dotación de una locomotora de reserva en la estación Huércal-Viator para cubrir eventuales necesidades o el empleo de persona de fabricación y mantenimiento del CERC de Almería para realizar el mantenimiento diario esencial en las máquinas."Consideramos un agravio que el tren de Badajoz o de Granada circulen con dos locomotoras y un mecánico a bordo y nuestros trenes no", han apuntado antes de que el subdelegado de Almería, Manuel de la Fuente, anunciara este jueves que los trenes circularán a partir del julio con dos cabezas tractoras.MEDIA DISTANCIA CON SEVILLAEn cuanto a la línea ferroviaria entre Almería y Sevilla, que ha perdido en torno al 90 por ciento de pasajeros en los últimos meses, la Mesa ha incidido en el corte que existe en Granada desde abril de 2015 que ha dado lugar a un tren cada vez más "degradado" con tiempos de viaje que rondan a las siete horas cuando, en 2003, el mismo trayecto "no llegaba a las cinco horas".Así, se han preguntado qué va a ocurrir con la Media Distancia a partir del 26 de junio, que comenzará a operar el AVE entre Granada y Madrid, puesto que aunque la previsión es que a finales de mes quede restablecida una conexión entre Antequera (Málaga) y Osuna (Sevilla), se desconocen los motivos por los que no se espera la rehabilitación del tramo entre Granada y Antequera.Ante esta situación, por la que los viajeros se han visto sometidos hasta a cuatro trasbordos, la Mesa ha reclamado nuevamente la aplicación de una "tarifa reducida" que "palíe, aunque solo sea en su vertiente económica, los inconvenientes" de los usuarios hasta que no se garantice un "servicio digno".SOTERRAMIENTO Y ESTACIÓN DE HUÉRCALDesde la plataforma han opinado que las obras de soterramiento del paso a nivel de El Puche que conllevaron a trasladar la estación de origen y destino de Almería a las instalaciones de Huércal-Viator no estarán finalizadas para diciembre, toda vez que las previsiones de nuevos trabajos para la integración de las vías y la Alta Velocidad entre El Puche y Río Andarax retrasarán la vuelta de trenes a la capital.Ante dicho panorama, ven necesario que la estación de Huércal-Viator pase a tener consideración "estación con parada comercial", para lo que hay que "dotarla de mejores servicios" con "megafonía" y "una mejora de los barracones actuales, que son francamente inaceptables".Tejada ha vuelto a lamentar la falta de "inteligencia política" para la construcción de un 'bypass' que permitiera la circulación de trenes hasta la capital durante las obras en lugar de estar "complicándole la vida a los viajeros".--EUROPA PRESS--