La Mesa del Ferrocarril denuncia el estado de las licitaciones ferroviarias en Almería

Vista de satélite con las pantallas realizadas y sin hacer.

ALMERÍA.- La Mesa del Ferrocarril considera inadmisible que aún no hayan comenzado las obras del AVE con Murcia cuando todas las licitaciones están adjudicadas en la provincia de Almería. Tras realizar un estudio detallado del estado de todos los tramos, esta asociación ha podido comprobar que en el tramo Río Andarax-Puche están firmadas las actas de remplanteo, pero en el de Pulpí-Vera aún no están firmadas porque no tiene formalizado el contrato.

Nota de prensa

La Mesa del Ferrocarril de Almería ha elaborado un riguroso estudio sobre cuál es el estado de las licitaciones de los distintos tramos de la Alta Velocidad en la provincia de Almería y en Murcia para informar a los ciudadanos de lo que consideramos un bloqueo de las obras ferroviarias, que llevan ya más de 7 años paralizadas.

Proyectos de construcción de la plataforma de vía:

Integración del Ferrocarril en el Puche

De 1150 metros, presupuestado en 19.074.815,00 euros. Adjudicado a CONSA por 12.789.663,46 euros, pagos en 2 anualidades: 57,6% en 2018 y 42,4 % en 2019. Plazo de ejecución de 13 meses, a partir de la fecha de formalización del contrato, termina teóricamente el 12/10/2019.

Integración Ferrocarril en El Puche Fase del proyecto fecha Aprobación del proyecto 27/07/2017 Licitación de la obra 05/12/2017 Apertura de ofertas 16/02/2018 Adjudicación 09/05/2018 Formalización del contrato 11/09/2018 Fecha actual y estado 27/08/2019 – obras al 40% Tiempo desde la adjudicación 1 año y 2 meses

El pasado mes de junio la empresa adjudicataria de las obras CONSA retiró inexplicablemente las dos máquinas pantalladoras que estaban trabajando en la obra, cuando quedan aún por realizar 205x2 metros de pantallas. Es decir, falta por construir una tercera parte de las pantallas en la zona de terreno mas duro, y ni siquiera los muretes guía están hechos.

Una vez que se construyan todas las pantallas y las losas superiores en los 165 metros de túnel, quedaría todavía la extracción de la tierra de las trincheras y del túnel, hacer la placa inferior y poner la superestructura de vía; obras que llevarían un tiempo importante. Surge la duda de si no habrá habido problemas de carácter mercantil entre la concesionaria y Adif para este bloqueo de las obras, que es totalmente inaceptable.

Han aparecido publicaciones en la prensa local tratando de justificar el retraso con argumentos incoherentes, tales como que se va a ampliar el túnel en 200 metros para que se construyan 500 metros en total. Si el túnel inicial era de 165 m. + 200m = 365 m, de donde salen los 500 m. El argumento usado de que es necesario para la evacuación de pluviales, no tiene sentido; opinamos que esto es sólo una excusa para justificar el retraso.

También ADIF justifica la parada de las obras por vacaciones. Lo que es una realidad es que queda el 60% de la obra por hacer y ya es seguro no se va a poder cumplir el plazo inicialmente estipulado de finalización: el 12 de octubre de 2019. Si hay dudas sobre el estado de las obras la Mesa del Ferrocarril invita a los ciudadanos a que se den un paseo por la calle Mariana de Pineda y la zona del paso a nivel y observen lo que pasa.

Tramo Río Andaráx – El Puche de 1,88 Km, fue presupuestado en 8.188.231,2 euros y adjudicado a CONSA por 6.024.101 euros y con un plazo de ejecución de 10 meses.

Río Andaráx – El Puche Fase del proyecto fecha Aprobación del proyecto 27/03/2018 Licitación de la obra 25/06/2018 Apertura de ofertas 13/09/2018 Adjudicación 31/01/2019 Formalización del contrato 08/05/2019 Fecha actual y estado 27/08/2019 – sin comenzar las obras Tiempo total desde la licitación 1 año y 2 meses

A los retrasos del paso a nivel de El Puche hay que sumar que han pasado ya 7 meses, desde que se adjudicó el contrato con la misma empresa que el soterramiento, el tramo Río Andarax – El Puche, y aún no han comenzado las obras. No hay ninguna maquinaria ni operarios en esa zona. La demora que está sufriendo este tramo retrasa el retorno del ferrocarril convencional a Almería, ya que debía realizarse paralelamente al soterramiento del paso a nivel de El Puche.

Tramo Pulpí - Vera de 25,70 Km, fue presupuestado en 206.896.231 euros y adjudicado a Ferrovial-Acciona por 121.196.734 euros, tuvo que realizarse un informe justificando la aceptación de una baja temeraria. Plazo de ejecución de 30 meses.

Pulpí - Vera Fase del proyecto fecha Aprobación del proyecto 25/01/2018 Licitación de la obra 25/06/2018 Apertura de ofertas 29/11/2018 Adjudicación 31/01/2019 Formalización del contrato Sin formalizar Fecha actual y estado 27/08/2019 – sin comenzar la obra Tiempo total desde la licitación 1 año y 2 meses

Tramo Nijar – Río Andarax de 25, 5 km, en vía única presupuestado en 121.407.106,89 euros. Adjudicado a CONVENSA por 106.651.287 euros. Plazo de ejecución 32 meses.

Nijar – Río Andarax Fase del proyecto fecha Licitación de la obra 11/10/2018 Apertura de ofertas 21/12/2018 Adjudicación 02/04/2019 Formalización del contrato Sin formalizar Fecha actual y estado 27/08/2019 – sin comenzar la obra Tiempo total desde la licitación 10 meses

Los Arejos – Nijar: 17,82 Km (9,2 Km en doble vía) presupuestado 142.561.171,90 euros y plazo de ejecución de 32 meses. Adjudicado a SACYR por 118.523.949 euros. Plazo de ejecución: 32 meses.

Los Arejos – Nijar Fase del proyecto fecha Licitación de la obra 11/10/2018 Apertura de ofertas 19/12/2018 Adjudicación 28/03/2019 Formalización del contrato Sin formalizar Fecha actual y estado 27/08/2019 – sin comenzar la obra Tiempo total desde la licitación 10 meses

Cabe decir que hay enormes retrasos desde que se aprueba un proyecto hasta que se licita, 6 meses o más, y desde que se licita hasta que se adjudica, otros 6 meses, y desde que se adjudica hasta que se formaliza el contrato, 6 meses o más. Es decir, retrasos de 18 meses o más en trámites administrativos, que podrían ser mucho mas ágiles. Se han publicado las expropiaciones de los tramos de Almería cuando se han adjudicado las obras. La duda es, por qué no se publicaron cuando se aprobó el proyecto. En esa fase ya estaba confeccionado el anejo de expropiaciones o cuando se licitó.

En la provincia de Murcia:

El tramo Lorca – Pulpí de 31,30 Km, no está ni licitado y tiene 36 meses de periodo de ejecución de la plataforma, a partir de que se formalizara el contrato. Esta situación puede retrasar años la llegada del AVE a Almería, sin que se denote ninguna inquietud ni prisas por ello.

El resto de tramos en la provincia de Murcia están adjudicados.

Desde la Mesa del Ferrocarril recalcamos que, además de las obras de la plataforma, es decir de acondicionar la superficie del terreno donde se instalará la vía, nada se dice de lo demás. Falta la licitación de la redacción de los proyectos de superestructura: vías, señalización, enclavamientos, catenaria, subestaciones y líneas eléctricas para la acometida de las subestaciones. Estos proyectos ya se pueden redactar a partir de los proyectos redactados de la plataforma, pero ni se oye hablar de ello.