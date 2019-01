La Mesa del Ferrocarril de Almería echa de menos en los PGE partidas para mejorar la línea Granada-Linares

Reunión de la Mesa del Ferrocarril con el Subdelegado del Gobierno en Almería

ALMERÍA.- La Mesa del Ferrocaril en defensa del ferrocarril de la provincia de Almería, ha analizado las cifras que se contemplan para el año 2019 para las infraestructuras ferroviarias de la provincia de Almería.



La valoración de la plataforma ciudadana, es que después de cuatro ejercicios presupuestarios de sequía que no han aportado prácticamente nada para solventar el abandono ferroviario de nuestra tierra, los 348 millones de euros que se contemplan para la alta velocidad, lo valoran positivamente, ya que, va a suponer un antes y un después en el reinicio y el impulso de las obras de la alta velocidad. Ahora bien, dado el retraso en las adjudicaciones (actualmente no hay ninguna obra del AVE en Almería adjudicada), no hay cercana en el tiempo, la firma de ningún acta de replanteo de obra, que es el pistoletazo de salida de las obras y por tanto difícilmente se va a poder gastar lo adjudicado en Almería.

Pero estos presupuestos para la Mesa del Ferrocarril, tienen también otra lectura crítica, ya que, lamentan profundamente que los mismos se hayan olvidado de las urgentes y necesarias mejoras que necesitan la línea convencional que nos unen tanto con Granada como como con Linares. Cuyas plataformas se encuentran tan deterioradas que las limitaciones de velocidad (muchas de ellas de 30 km/hora) para los trenes que circulan por las mismas es una constante a lo largo de todo el recorrido. Y este “olvido” para el coordinador de la Mesa José Carlos Tejada “supone un grave error político al dejar aparcadas las mejoras tan necesarias en una vías, que son la única conexión que tiene la provincia de Almería con el resto de Andalucía y del Estado”.



No se olvidan de la paralización de las obras de rehabilitación de la antigua Estación que llevan varios meses paradas, y que después de haberse desmontado todos los cristales de la estructura métalica, el interior de la Estación se encuentra expuesta a las inclemencias del tiempo lo que puede agravar aún más su deterioro. Ven que los 340.000 euros es una cantidad escasa para terminar de ejecutar la obra y están muy lejanos de los más de un millón de euros que anunció el anterior ministro de Fomento.



Desde la Mesa se afirma que si se aprueban los presupuestos, habremos dado un paso de gigante después de mas de 7 años con las obras paralizadas, pero advierte que si finalmente no se aprobarán los mismos, la prorroga de los presupuestos del pasado año 2018, nos volverán a meter en un túnel sin salida.