Reunión de la Mesa del Ferrocarril con Cámara de Comercio y Asempal

ALMERÍA.- Para la plataforma ciudadana no se existen argumentos contundentes en el informe de Ineco para posponer la llegada del AVE para el 2025 y sí una escasa voluntad política para la conexión de Almería con el Corredor del Mediterráneo.

La noticia de que informes internos del ministerio de Fomento posponen a 2025 la llegada del AVE a Almería es un jarro de agua fría para la sociedad almeriense, cansada de promesas sobre fechas de la llegada de un tren de altas prestaciones desde 2005 con motivo de los Juegos Mediterráneos.



La Mesa del Ferrocarril, la plataforma ciudadana donde ya están inscritas 200 organizaciones e instituciones, pone en duda el argumentario del informe encargado por Adif a la consultora Ineco, donde se informa que por motivos de capacidad de la Estaciones de Puerta de Atocha y de Chamartín, los 5 trenes de alta velocidad que operarían en un futuro entre Almería y Madrid, no sería posible la llegada del AVE hasta el año 2025.



Para la Mesa del Ferrocarril, la playa de vías de ambas estaciones actualmente tiene capacidad para el tránsito de hasta 40 trenes cada cinco minutos y muchas de ellas son vías de ancho internacional y con catenarias con 25 KW de corriente continua, por lo que es muy difícil de creer que las composiciones de Almería no puedan tener espacios en la maya ferroviaria. Además, entendemos que existen alternativas y, si tanto problema se generara, los trenes AVE que salgan desde Almería, una vez lleguen a la Estación de Murcia, podrían circular en doble composición hasta Madrid.



Desde la Mesa del Ferrocarril criticamos abiertamente que una provincia como la de Almería, que lleva 7 años sin que se retomen las obras de alta velocidad, siga en el furgón de cola de la mejora de las infraestructuras ferroviarias y que ahora, seguramente por motivos de apoyo a los PGE del próximo año 2019, se “premie” al País Vasco con la aprobación de partidas presupuestarías que van a suponer grandes mejoras para la alta velocidad en aquellas Comunidad, máxime cuando las conexiones de Madrid con Vitoria, San Sebastián y Bilbao se cubren actualmente con trenes de última generación de Renfe que tardan menos de cinco horas de viaje.



Por eso, tenemos claro que el nuevo retraso anunciado se debe a una excusa para el retraso de la llegada del AVE a Almería y de esta forma, ganar dos años más sin realizar inversión en la provincia de ningún tipo.



En ese sentido, no entendemos cómo es posible que si en junio Adif abrió las plicas para las adjudicaciones de las obras entre Pulpí y Almería y Rio Andarax-Puche, no se hayan adjudicado ya, y que encima ahora se anuncie que no se adjudicarán hasta marzo del próximo año 2019.



La no adjudicación del tramo entre Rio Andarax y el Puche, tendrá también sus efectos colaterales, ya que hay que recordar que el plazo de ejecución para esta obra está fijado en 18 meses y si se retrasa el inicio de las obras, que se deberían llevar acabo de forma conjunta con las del soterramiento del paso del Puche que comenzarán el próximo día 14 de noviembre, supondrá en la práctica que la estación de Almería, quedará cerrada sine díe, no durante los diez meses que se han anunciado, sino por varios años, con los consiguientes perjuicios para los usuarios, en una situación muy similar a la estación de Granada, que lleva ya 4 años cerrada.



Finalmente, desde la Mesa del Ferrocarril, lamentamos que esta información que se ha conocido a través de los medios de comunicación y no haya sido dada a conocer expresamente por parte del ministro de Fomento, que parece no tener un hueco en su agenda para visitar la provincia de Almería y explicar los detalles de esta nueva deriva, que ahondará aún más en el abandono ferroviario que sufre la provincia.