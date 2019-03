La Mesa del Ferrocarril arranca su viaje reivindicativo a Sevilla con 14 horas por delante y cuatro trasbordos

Almería.-La Mesa del Ferrocarril arranca su viaje reivindicativo a Sev

La Mesa del Ferrocarril ha iniciado a primera hora de este martes el viaje reivindicativo desde Almería y Sevilla para "visibilizar el abandono ferroviario" que vive la provincia y que supondrá un trayecto de ida y vuelta de 14 horas con cuatro trasbordos, tres tramos que se realizan en autobús y otros dos tramos, en tren.La comitiva para reclamar un "tren digno", con representación institucional de la Junta de Andalucía, de PSOE, Cs y Adelante Andalucía, ha partido de la Estación Intermodal a las 05,00 horas con un autobús lanzadera en dirección a la estación provisional de Huércal de Almería.Antes de salir, el portavoz de la Plataforma, José Carlos Tejada, ha señalado que, al margen del objetivo de denunciar lo que ha calificado como "servicio público inaceptable", esperan traer de la capital andaluz "en la mochila todo el apoyo del Gobierno andaluz a las reivindicaciones de Almería"."Siguen pasando los años y, a pesar del apoyo que se nos dio con la Proposición no de Ley que se impulsó en 2018, los sucesivos gobiernos no han sido capaces de desbloquear una situación que nos lleva a estar con una línea de Alta Velocidad que no termina de arrancar y una línea convencional que cada vez está más degradada".A su llegada a Sevilla del convoy, que lleva cubiertas tan solo 25 de las 188 plazas de las que dispone, la Mesa del Ferrocarril tiene previsto reunirse con la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, la comisión de Fomento y representantes de la Consejería de Fomento.En Huércal de Almería ha comenzado el viaje en tren hasta Granada. Una vez allí, los usuarios han tomado un autobús hasta Antequera (Málaga), donde se hace trasbordo con otro autobús que los conduce hasta Osuna (Sevilla) para, una vez allí, tomar finalmente el tren que los deja en la estación de Santa Justa a las 12,04 horas.Tras la reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios, la comitiva, en la que han participado la delegada del Gobierno de la Junta, Maribel Sánchez, la delegada territorial de Fomento, Eloísa Cabrera, la parlamentaria andaluza del PSOE, Noemí Cruz, el diputado autonómico de Adelante Andalucía, Diego Crespo, y el portavoz municipal de Ciudadanos, Miguel Cazorla, entre otros, tomará de nuevo un tren y emprender un recorrido que los devuelva a Almería sobre las 23,00 horas. Un total de 14 horas de viaje para dos horas y media de reuniones, aproximadamente.GRAN MANIFESTACIÓN EN JUNIOJunto a esta actividad para visibilizar la conexión con Sevilla, la plataforma también se ha propuesto, entre otras acciones, realizar una "macromanifestación" el próximo 22 de junio en la que espera contar con el respaldo de la ciudadanía.Previamente, la mesa apuesta por el diálogo con las fuerzas políticas de cara a las elecciones generales y municipales así como retomar el contacto con las mesas ferroviarias de Granada y Jaén para acciones conjuntas, dado que la mesa tripartita de Guadix que se constituyó en 2017 "ha estado inactiva".Igualmente, la Mesa también pretende ejecutar una concentración ante la estación provisional de destino y salida de Huércal de Almería después de que fuera equipada con "barracones" cuando, "en el año de la capitalidad gastronómica de Almería debería darse una mejor imagen de la ciudad", según ha valorado Tejada, para quien la antigua estación de ferrocarril debería haber sido ya adecuada. La situación de la línea convencional también será objeto de una protesta más ante la estación intermodal durante el primer semestre de este año.Estas movilizaciones se unirán a reuniones institucionales con el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, el presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, Jesús Caicedo, y con el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García. También se ha apuntado la posibilidad de organizar unas jornadas sobre la conexión ferro-portuaria entre mayo y junio.--EUROPA PRESS--