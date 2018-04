La mesa de contratación propone adjudicar las obras de iluminación de La Alcazaba por 546.000 euros

La Alcazaba de Almería, de noche

La mesa de contratación de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura de la Junta ha propuesto la adjudicación de las obras de reforma de instalación eléctrica, iluminación interior y sistemas de vigilancia y alarma en el Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería por un importe de 546.129, 54 euros --IVA incluido-- a la empresa Sistem Infraestructuras y Operaciones EPC después de que presentara la oferta económica más ventajosa.Así lo recoge el acta emitida por la mesa en la que, no obstante, requería a la mercantil la subsanación de un documento en cumplimiento del pliego de cláusulas administrativas sobre la titulación del arquitecto técnico; una documentación que ya ha sido remitida y que es estudiada por la entidad contratista para que, en caso de ser correcta, se proceda a emitir resolución "de manera inmediata", según han explicado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz.Fueron un total de 12 empresas las que presentaron ofertas para acometer las obras de que salieron a licitación por un importe de 806.466,79 euros --IVA incluido-- y un plazo de ejecución de un año. El objetivo es renovar la iluminación tanto interior como exterior de La Alcazaba a partir del convenio firmado con la Fundación Endesa, de modo que la citada fundación se encargará del cableado y la iluminación ornamental interior.La iluminación interior proyectada ampliará los espacios actualmente iluminados de cara a aprovechar su uso en "visitas nocturnas" ya que actualmente solo una parte del primer recinto tiene una iluminación adecuada para este uso, según recoge la memoria del proyecto.Así, además del itinerario actual desde el acceso hasta el tercer recinto, se incorporarán al recorrido de visitas nocturnas "todos los puntos singulares de obras recientemente puestas en valor o ya existentes", entre las que se destaca el Patio de los Nenúfares, los aljibes y piletas del primer recinto, la Fuente de la Culebra, la Fuente de la Estrella, la Cueva del Agua, la Puerta de la Justicia y las zonas de arbolado significativas.La iluminación de los itinerarios tendrán un sistema de alimentación eléctrico de socorro para cubrir eventuales apagones. Por otro lado, los niveles de iluminación en el interior estarán por debajo de la iluminación exterior, ya que las muralla exteriores tienen puntos de observación lejanos "y se deben resaltar sobre la iluminación interior no visible desde lejos". Asimismo, estará encaminada a reproducir "más variedad de cromatismos" que realzará la arboleda existente.Entre algunos de los elementos destacados se encuentra el empleo de balizas de jardín para iluminar el camino de acceso por la Torre de la Guardia. Asimismo, en este acceso existe un recinto llamado Cueva del Agua que se iluminará desde el interior del agua con tres proyectores led sumergibles "realizando un bañado de luz a la bóveda" que "creará una luz suave y uniforme en todo el recinto".La Torre de la Justicia y la Torre de los Espejos también quedarán iluminadas con dos columnas con proyectores que proporcionarán visibilidad al lienzo de muralla que las une. A su vez, la torre de la Justicia se iluminará interiormente con cuatro proyectores 'led' up-light en sus cuatro vértices.Los proyectores también realzarán el Muro de la Vela, toda vez que se incentivará la Campana de la Vela con un proyector 'led' intensivo. Así, se prevé iluminar también la arboleda de esta zona con pequeños proyectores desde basamentos realizados en el pavimento. El camino de paso hacia el tercer recinto quedará señalizado con balizas de jardín, si bien el elemento más destacado será la Torre del Homenaje, que tendrá iluminación propia al igual que el torreón de la Noria y su acceso y el interior de la torre del Polvorín.ILUMINACIÓN EXTERIORLa memoria de los trabajos también recoge el sistema de alumbrado que se prevé para todo el perímetro exterior de las murallas del recinto, en la muralla sur mediante columnas de alumbrado de 8,10 y 12 metros situadas en el vial que circunvala el monumento.Este vial en la actualidad no cierra su circunvalación por la ladera norte, si bien en la propuesta de iluminación de la Fundación Sevillana Endesa se plantea utilizar los puntos de luz existentes de alumbrado público en la ladera sur de la Alcazaba, sustituyendo los proyectores actuales por proyectores de 'led' con alcance suficiente para la iluminación de la muralla y ladera.En la ladera norte se plantea utilizar como alternativa la iluminación con proyectores en la base de muralla e iluminación rasante. Por su parte, la muralla norte, al ser un paraje no urbano y no tener vistas desde la ciudad, contará con menor nivel de iluminación. Para protección 'antivandálica' de los proyectores en el terreno se proyectan unas hornacinas que irán ancladas a una cimentación en la base de la muralla.En el lienzo de muralla sureste, que es "la zona de más impacto visual sobre la ciudad de Almería", se combinará un alumbrado rasante mediante proyectores en la base de la muralla con proyectores en las columnas de alumbrado. Así, la ladera sur se iluminará con diferente escala lumínica, de forma que se realce el lienzo "sin un contraste excesivo sobre la ladera".La nueva instalación exterior se servirá de un nuevo punto de suministro ubicado en el centro de transformación del Mesón Gitano, que será modernizado en el marco de su correspondiente proyecto.VOZ Y DATOSEl proyecto incluye además la reforma planteada desde los servicios técnicos del centro de proceso de datos de la Delegación de Cultura en Almería para ampliar la red existente a todo el recinto dando servicio a todas la áreas tanto administrativas, expositivas y de trabajo del recinto.Así, esta red de comunicaciones alcanzará los despachos de Torre del Saliente, biblioteca en Torre de los Espejos, taquilla en la entrada, el kiosco de los informadores, el cuarto de los arqueólogos en la Casa del Alcaide, sala de reuniones en la Mezquita, la Torre del Homenaje del tercer recinto y el 'punto cero' o sala de control de la Torre Norte en la Muralla de la Vela.Además, al monumento se dotará con un sistema de "vídeo vigilancia, anti intrusión y detección automática" de incendios con comunicación mediante fibra óptica que intercomunicará los recintos. En determinados espacios, y debido a la protección patrimonial de los paramentos, los equipos de vídeo vigilancia deberán conectarse y soportarse de forma 'wireless' para evitar cualquier alteración de las salas.