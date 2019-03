El PSOE asegura que los criterios por los que se rigen todas las comunidades son los que estableció el Gobierno del PP en el año 2003



José Luis Sánchez Teruel

ALMERÍA.- El PSOE de Almería ha desvelado esta mañana que lo que esconde la “mentira” del gobierno tripartito en la Junta de PP, Ciudadanos y Vox sobre las listas de espera y la gestión del anterior gobierno socialista es “una privatización de la sanidad”, tal y como, además, ha reconocido el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre. Así lo ha subrayado el secretario general de los socialistas almerienses y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, quien acusa al Gobierno de la derecha en la Junta de “tener pactos ocultos con la sanidad privada y por eso mienten gravemente sobre las listas de espera”.

En este sentido, ha afirmado que “si las derechas quieren financiar o darle dinero a la sanidad privada, que lo digan a las claras, sin dar rodeos y sin necesidad de lanzar bulos o mentiras sobre un tema tan sensible como son las listas de espera, con el único objetivo de esconder que lo que, en realidad, quieren hacer es una transferencia de dinero de la sanidad pública a la sanidad privada”.

En Almería lo han vuelto a hacer esta mañana la delegada del Gobierno, Maribel Sánchez, y el delegado provincial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, en una visita que han realizado al hospital de La Inmaculada en Huércal-Overa. Allí han ofrecido unos datos “de dudosa procedencia”, según Sánchez Teruel. Al contrario, los ofrecidos en junio de 2018 por la Consejería de Salud “proceden de los propios profesionales del sistema sanitario, que comprueban, diariamente, la situación que se vive en nuestros hospitales y centros de Atención Primaria”. “Están falseando los datos, mintiendo y alarmando a la población”, ha acusado el secretario general de los socialistas almerienses y ha ahondado en que actitudes como las que mantienen PP, Ciudadanos y Vox “denigran el sistema público andaluz de salud” y tienen como “única finalidad” trasladar a la sanidad privada “los 25,5 millones de euros del plan de choque”.

En este sentido, José Luis Sánchez Teruel ha exigido a la delegada del Gobierno que explique urgentemente “con quién tiene cerrados acuerdos en la sanidad privada” y ha advertido de que desde el PSOE de Almería “vamos a estar muy vigilantes ante la maniobra de inflado en las listas de espera, que se ha realizado a conciencia para justificar la inversión anunciada por el consejero y que ésta, a su vez, se destine a la sanidad privada”.

El también parlamentario andaluz por el PSOE de Almería ha recordado que el Gobierno socialista en la Junta “ha cumplido siempre la legalidad” sobre las listas de espera, cuyos criterios fijó el PP de Aznar en 2003. Se trata, ha argumentado, de un sistema “acordado para todas las comunidades autónomas de manera homogénea”, con lo que “no es un criterio, sino la norma que regula a todo el país y eso no lo puede decidir un solo gobierno”, ha enfatizado.

“En política no vale todo y no se puede dudar de los profesionales del Sistema Andaluz de Salud, que son un referente nacional y que siempre lo han sido, que son los que cada mes certifican las listas de espera”, ha defendido Sánchez Teruel, quien ha incidido en que deberían ser los profesionales, que certifican cada mes las listas de espera, y no los políticos del PP los que den las cifras sobre las listas de espera para que alguien se pueda creer cuanto afirman.