La Marea de Buena Gente mantiene en el recuerdo al 'pescaito' Gabriel Cruz un año después de su muerte

Concentración en memoria de Gabriel Cruz





Los homenajes al niño Gabriel Cruz, el 'pescaito' que desapareció hace un año cuando se dirigía a jugar a casa de sus primos en Las Hortichuelas de Níjar (Almería), se siguen sucediendo un año después de su muerte; ya que aunque el crimen ha quedado en el imaginario colectivo por su extrema crueldad, Gabriel se ha hecho un hueco en el recuerdo por haber sido capaz de hacer comunidad, de sacar lo mejor de cada uno y capitanear una 'Marea de Buena Gente'.



El último de los reconocimientos que refleja la entereza y dignidad de los padres de Gabriel, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, ha llegado de la mano de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSD Global, que el próximo 9 de marzo entregará su galardón a la 'Mejor Labor de Voluntariado, Acción Social y Protección Civil' a la iniciativa 'Marea de buena gente', para ayudar a superar la pérdida de un niño.



Los padres del menor de ocho años siguen agradeciendo a día de hoy la ayuda y el apoyo recibido durante los 12 días que duró la búsqueda del menor en Níjar. "A pesar de resultar muy difícil para nosotros, hemos creído conveniente aceptar vuestra invitación a recordarle en tan señalada fecha, desde todo lo bueno que nos aportó en su marcha", han trasladado a los medios para anunciar una comparecencia este miércoles a pesar de estas "fechas tan duras".



Mientras que la instrucción judicial del caso se encuentra prácticamente finalizada para dar paso en breve a la celebración de un juicio con jurado que aún no tiene fecha, los homenajes espontáneos continúan y mantienen en la memoria el recuerdo del niño y la fortaleza de los padres.



Entre los más recientes gestos de cariño, la familia del menor ha apuntado el pasodoble con "letras llenas de sentimiento" que ha dedicado la comparsa 'El Arrecife' en el Gran Teatro Falla de Cádiz este año al recuerdo al "pescaito perdido". "Quédate conmigo en este arrecife lleno de colores y no me llores, que mientras que llega tu madre te estaré cuidando, porque aquí en los mares nadie puede hacerte daño", le han cantado los carnavaleros.



Asimismo, las instituciones y la familia también han reconocido el trabajo que se hizo durante los días en los que se trataba de dar con alguna pista sobre el paradero del pequeño. "Fue un trabajo extraordinario con bomberos, Infoca, Policía Local, Ayuntamiento de Níjar y tantos y tantos civiles y personas anónimas que durante días y días que, con la Guardia Civil, dedicaron su tiempo a hacer este trabajo", recuerda en relación a la búsqueda el jefe de servicio de Emergencias 112 Andalucía, Ángel González, quien recibió junto al Instituto Armado la insignia de Andalucía con motivo del 28F por su labor de búsqueda.



Igualmente, más de 60 colectivos, entidades y particulares que participaron activamente en el operativo fueron aplaudidos por Ángel Cruz el pasado mes de octubre en un acto institucional en el Ayuntamiento de Níjar. "Os implicasteis como si fuera vuestro hijo", trasladó el padre de Gabriel a los miembros del operativo.



LA BALLENA DE GABRIEL



La pérdida de Gabriel, quien quería ser biólogo marino según desveló su madre, desencadenó durante los días de la búsqueda un movimiento solidario para pedir su regreso en el que los peces de colores se convirtieron en un símbolo que, a día de hoy, aún aparece en dibujos que cuelgan de algunas ventanas de casas y coches que circulan por Almería.



Esta inspiración llevó finalmente a ubicar de forma espontánea un memorial en torno a la escultura de La Ballena, en el parque de Las Almadrabillas de Almería, donde se depositaron juguetes, velas y otros recuerdos. Tras su puesta en valor, ese espacio se convirtió oficialmente en 'La Ballena de Gabriel y de la Buena Gente', donde además se desarrolló una campaña solidaria durante la pasada Navidad.



"Era la manera de intentar devolveros a todos el cariño que disteis", trasladó entonces la madre del menor. Más de 800 personas se ha acercaron durante la jornada al entorno del monumento, que "no quiere ser de memoria hacia un pasado triste, sino de esperanza hacia un futuro mejor. El futuro que representan Gabriel y la buena gente".



Así, los beneficios del libro que escribieron los compañeros y profesores de Gabriel del centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Virgen de Loreto', y que se dio a conocer durante ese acto, están destinados a "la protección y cuidado de menores" a través de Cruz Roja y la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería (Argar).

