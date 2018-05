La madre de Gabriel pide la retirada de acusaciones populares en el proceso y que se proteja la imagen del niño

Patricia Ramírez pide que se proteja la imagen de su hijo Gabriel Cruz





Patricia Ramírez, la madre del menor Gabriel Cruz que fue encontrado sin vida tras 13 días de búsqueda en Níjar (Almería) el pasado mes de marzo, ha solicitado a la Asociación Andaluza de Estudios Penales y la Fundación Campoamor que retiren su petición para ejercer la acusación popular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería que investiga el caso de su hijo al tiempo que ha reclamado que se proteja la imagen de su hijo.



En un vídeo hecho público este lunes desde su alojamiento en Níjar, la madre del pequeño ha asegurado que esta situación les han resultado "un poco invasiva" porque ninguna de las entidades "se han puesto en contacto" con ellos para hacerles llegar "su intención de participar en el proceso" así como tampoco con su representante legal, el letrado Francisco Torres, quien "representa nuestros intereses y los de Gabriel" y quien "va a respetar la forma que hemos tenido de proceder desde que el trágico proceso se desarrolló", según ha dicho.



"Difícilmente nos podamos sentir representados por estas dos iniciativas desconociendo además cuáles son sus intenciones o su posicionamiento", ha indicado Patricia, para quien "si hubieran pretendido ayudarnos, la vía esperable hubiese sido comunicarse con nosotros y con nuestro abogado" antes de solicitar su entrada en el procedimiento que se sigue contra la autora confesa del crimen.



La madre del menor ha trasladado su "preocupación" por que la aceptación de estas peticiones de acusación popular puedan hacer que "se dilate aún más el juicio en el tiempo" o que incluso llegue a "entorpecer la línea de acusación" así como que "puedan hacerse públicos debates sobre aspectos" que "ya no resultan relevantes tras la pérdida de Gabriel". "Nos encontramos bien representados por la Fiscalía y la acusación particular", ha destacado.



Patricia ha explicado que se siente "atormentada" ante la imagen de su pequeño, y por ello se siente en el "derecho y obligación" de protegerla "de noticias que puedan perturbar, manchar, doler o reflejar la atrocidad por la que tuvo que pasar y marcharse antes de tiempo". De este modo, se ha mostrado de acuerdo en que "tras su pérdida, el cómo, por qué, cuándo y dónde no era relevante públicamente y por tanto era preciso proteger su imagen y favorecer el respeto hacia nuestro dolor".



Así, aunque ha agradecido la iniciativa de ambas entidades, les ha pedido que "por favor, que se retiren y nos dejen actuar de la mejor forma" que "será la que consiga un juicio justo y una sentencia que esté acorde con la atrocidad cometida" ante un procedimiento por una "atrocidad sin sentido" que prevé "duro" y en el que se tendrá que hacer frente "a la sinrazón, la impotencia y el desgarro", pero en el que confía.



"DEJAR LOS DETALLES EN LA INTIMIDAD"



Patricia Ramírez ha hecho un llamamiento al "sentido común" a la hora de abordar el caso por el que aún viven con "dolor" y en "estado de frustración", por lo que ha pedido que se deje "proceder siempre dentro de la ley" en este caso.



"Como su madre, voy a seguir protegiendo sus derechos sin duda alguna, a ser posible con la ayuda de todos aquellos que suscribáis estas líneas y habéis demostrado que todo no vale y que los principios éticos y morales tienen que estar siempre como estandarte en esta sociedad", ha añadido.



Con esto, ha reclamado a los medios de comunicación que les eviten "el dolor de hacer públicos detalles macabros y aspectos de la investigación que resulten psicológicamente dañinos". "Conocemos que fue un brutal asesinato, pero ahora permítanos dejar en la intimidad los detalles que puedan dañar su imagen y nuestra alma y la de mucha gente", ha recalcado la madre de Gabriel.



En este sentido, ha incidido en "lo horrible y terriblemente doloroso" que fue "enterarse por televisión" que su hijo podría haber sido víctima de "vudú", "que intentaron envenenarlo" o "tener conocimiento de las frases le lanzaba en el coche mientras lo transportaba" especialmente por que ante el secreto de sumario "ni siquiera tienes la opción de preguntar si esto es verdad o no".



"Afortunadamente han sido pocas las incursiones o filtraciones y habéis sido todos vosotros los que nos habéis protegido del terror", ha dicho Patricia, quien se ha mostrado consciente de que el caso de su hijo ha sido "muy mediático" y de que próximamente se levantará el secreto de sumario que pesa sobre las actuaciones, aunque aún así considera que "hay debates que deben de hacerse en el juzgado y no en la televisión, teniendo en cuenta que es un menor nuestro hijo y el 'pescaíto' de mucha gente buena".



Durante su lectura, ha solicitado evitar que trasciendan aspectos que "ya nada pueden hacer para devolverlo a nuestras vidas y que sin embargo causarían un dolor inmenso". "Espero y pido a Dios que este proceso se quede de puertas para adentro, en el juzgado, que es el lugar donde deben protegernos a todos y que la imagen de Gabriel, nuestro pescadito, no pueda verse deteriorada", ha manifestado.



Patricia, quien ha vuelto a agradecer las muestras de apoyo que no deja de recibir, ha señalado que su petición también va dirigida a proteger a los menores que viven con su recuerdo. "Su mejor amigo aún sueña y aún tiene miedo de dormir con la luz apagada", ha apuntado.



"No quiero ni imaginar cómo hubiera sido si la rabia y las circunstancias que se lo llevaron hubieran ocupado el pensamiento de todos lo que con vuestro amor nos estáis levantando", se ha dirigido la madre de Gabriel a quienes le mandan mensajes de afecto.

--EUROPA PRESS--