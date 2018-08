La Junta tramitará la solicitud para incluir el Cerro de la Testa, en Níjar, en el inventario

Parque Natural Cabo de Gata





La Junta de Andalucía va a remitir al Consejo de la Memoria Histórica y Democrática la solicitud presentada para que se incluya el Cerro de la Testa, en Níjar (Almería) en el Inventario de Lugares de la Memoria Democrática aunque un año después de que se presentase la petición aún no ha incoado procedimiento.



En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno andaluz sostiene que la solicitud tramitada por la Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar aún no ha sido evaluada por el Grupo de Trabajo sobre Lugares y Senderos de la Memoria Democrática, que debe emitir un informe preceptivo.



La Junta, que no precisa si ha enviado ya la solicitud a este órgano, señala que el informe, que expresará su "parecer favorable o contrario" a su inclusión en base a "motivaciones históricas y científicas" que acrediten que concurren los requisitos recogidos en la ley, debe ser emitido en un mes pero no pone fecha.



"Al grupo de trabajo le corresponderá emitir el informe en el plazo de un mes desde que se le curse la solicitud por parte de la Dirección General", sostiene si bien matiza que ese trámite se hará "una vez conformado el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía".



La asociación Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar elevó en septiembre de 2017 un escrito ante la Consejería de Cultura de la Junta y el Ayuntamiento de Níjar (Almería) para solicitar que declare como Lugar de la Memoria de Andalucía el Cerro de la Testa, ubicado en el mencionado parque natural, y en el que se conservan aún restos del antiguo anclaje de baterías antiaéreas y de un búnker. La respuesta lleva fecha de 3 de agosto de 2018.



Según el texto registrado, el colectivo pide que se inicie el expediente administrativo oportuno, con informe histórico, de los valores históricos para declarar los vestigios militares de la Guerra Civil como Lugar de Memoria Democrática sitos en el Cerro de la Testa en Cabo de Gata-Níjar.



Igualmente, interesa que la Junta de Andalucía realice un convenio de colaboración y cooperación con el Ayuntamiento de Níjar "para garantizar la adecuada conservación del entorno del Cerro de la Testa como la adecuación del sendero, adoptar las pertinentes medidas de seguridad para los visitantes, una adecuada señalización de los valores históricos y adoptar criterios de una vigilancia y conservación permanente del lugar".



La asociación adjunta un artículo histórico elaborado por el historiador Antonio Gil Albarracín en el que se indica que hay vestigios históricos relacionados con la Guerra Civil en el cerro que constituyen parte "del patrimonio histórico del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, siendo las administraciones competentes sensibles para adoptar medidas que garanticen su adecuada conservación y señalización".



En este sentido, advierte de que estos vestigios históricos "se encuentra en situación de desolación y avanzado estado de degradación, sin una señalización sobre sus valores históricos y siendo un lugar ignorado por todas las personas que visitan el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar".



"El lugar no solo tiene un enorme valor histórico sino es un lugar emblemático, con unas vistas increíbles a todo el litoral de la Playa de Cabo de Gata y Salinas de la Almadraba, siendo un lugar propicio para un mirador para poder contemplar los valores naturales", señala.



Amigos del Parque considera que, según el decreto por el que se coordinan las actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica, los restos históricos relacionados con la Guerra Civil "tendrían los valores necesarios para que se incoe el expediente necesario para que el lugar sea declarado como Lugar de Memoria".



"La declaración del Cerro de la Testa como lugar de la Memoria Democrática seria conforme a los principios generales establecidos en la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía", concluye.

