Voladura en una cantera de mármol

ALMERÍA.- El delegado territorial de Conocimiento y Empleo, Miguel Ángel Tortosa López, ha mostrado su sorpresa por el llamamiento que hace AEMA en su comunicado, en el que también alude a un bloqueo “que no existe, por lo que no hay ningún riesgo de pérdida de puestos de trabajo”, ha señalado Miguel Ángel Tortosa, que ha explicado que el procedimiento está abierto y no se han agotado las vías administrativas.

El Servicio de Minas de la Delegación Territorial ha redactado un informe técnico que se basa en el artículo 42 del Real Decreto 975/2009, que establece el deber de los explotadores de derechos mineros de constituir un aval o equivalente para garantizar que se cumple la obligación de restaurar el suelo que se ve afectado por la actividad minera. Se trata, pues, de asegurar que haya fondos suficientes para acometer la restauración de la sierra de Macael cuando cesen las explotaciones de mármol.

Desde que se iniciaron las negociaciones con AEMA se han ofrecido desde la Junta facilidades, en forma y en plazos, para que las empresas puedan depositar los avales que exige el Real Decreto 975/2009 al tiempo que se mantiene la viabilidad de las explotaciones de mármol. Aquellas empresas que tengan dificultad para depositar los avales, siempre han tenido las puertas de la Delegación Territorial abiertas para buscar fórmulas que garanticen el cumplimiento de la ley y al mismo tiempo hagan viable la su continuidad.

Apoyo de la Junta al sector del mármol

La Junta de Andalucía tiene un firme compromiso con el sector de la piedra natural, basado en el permanente diálogo con el sector para conocer sus necesidades y en una estrecha colaboración con las empresas. El gobierno andaluz viene apoyando a esta industria en su crecimiento, modernización, I+D e internacionalización desde hace décadas, como uno de los pilares de la economía almeriense junto a la agroindustria y el turismo.

El diálogo fluido entre la Delegación, sus técnicos, AEMA y las empresas individualmente ha permitido resolver cualquier cuestión que pudiera surgir (como permisos para voladuras o autorizaciones para prestaciones de servicios, que se han resuelto positivamente y con agilidad) y ha posibilitado que las empresas hayan trabajado con normalidad en el último año.

El apoyo de la Junta de Andalucía al sector del mármol es indudable: desde 1995 el Gobierno andaluz ha destinado cerca de 60 millones de euros en diversas líneas de incentivos al sector; desde Extenda, se vienen organizando varias acciones para promover su presencia y crecimiento en el mercado internacional (los sucesivos Encuentros Internacionales de la Piedra Natural, el programa Embajadores del Mármol para Estados Unidos, la presentación de la Marca Macael en Nueva York en 2017, etc.); además, se forma a los futuros trabajadores y trabajadoras en la Escuela del Mármol respondiendo a las necesidades de las empresa.

En definitiva, el Gobierno andaluz apoya la minería sostenible, respetuosa con el entorno y con la ley y responsable con la sociedad del futuro. La intención de la Junta es ayudar a las empresas, siempre dentro del marco de la ley.