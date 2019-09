Segunda jornada de sesión plenaria con preguntas de los grupos al pres

El consejero andaluz de Salud y Familia, Jesús Aguirre, ha indicado que la Junta de Andalucía se ha personado este jueves en el juzgado instructor como acusación particular contra la empresa Magrudis, productora de la línea de productos cárnicos 'La Mechá', ya que su falta de "autocontrol" nos obligó a decretar una alerta sanitaria por listeriosis."No han hecho los deberes, no han funcionado como debía funcionar y nos vimos obligados a activar una alerta sanitaria", ha indicado en declaraciones a los periodistas Aguirre, quien ha remarcado que ya no queda ningún afectado por el brote ingresado en la UCI.El consejero, quien ya adelantó este paso que se formaliza ahora en sede judicial durante su comparecencia en el Parlamento andaluz a finales de agosto, ha indicado que el "único causante" de la crisis "sobre la que llevamos trabajando intensamente un mes", es la empresa.Cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, la magistrada Pilar Ordóñez, ha dictado un auto por el abre diligencias previas tras admitir a trámite la querella presentada por Facua-Consumidores en Acción contra Magrudis, su administrador y socio único, Sandro José Marín Rodríguez, y su padre, que se presenta públicamente como 'gerente' de la empresa, José Antonio Marín Ponce.Con respecto a las advertencias que habría hecho Reino Unido a sus ciudadanos a la hora de viajar a España debido, entre otras circunstancias, al brote de listeriosis, ha trasladado que debe imperar "la tranquilidad absoluta" porque los controles de la consejería que dirige y los de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible son "exquisitos"."Hemos hecho hasta ahora más de 450 analíticas de listeria y queremos llegar hasta las 1.200 antes de final de año. Estamos siendo totalmente extremos y cualquiera puede tener la garantía absoluta de que los productos cárnicos andaluces tienen una calidad excepcional".Ha aludido al hecho de que un ciudadano inglés se vio afectado y la Junta dio aviso a Bristol, ciudad de la que era natural para que fuera al hospital en el marco de los "controles normales de seguimiento epidemiológico". "Sin embargo, ya con el tratamiento que se le puso aquí, la bacteria había desaparecido", ha apuntillado.--EUROPA PRESS--