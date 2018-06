La Junta Local de Seguridad establece un dispositivo extraordinario para San Juan en El Ejido

Ayuntamiento, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Protección Civil, Subdelgación y bomberos se reúnen para coordinar todas las acciones que se llevarán a cabo durante ambas celebraciones y que consistirán en el refuerzo de la vigilancia



Reunión de la junta local de seguridad

EL EJIDO.- La Junta Local de Seguridad se ha reunido hoy en el Ayuntamiento de El Ejido con la finalidad de poner en marcha y coordinar todas aquellas actuaciones que se van a llevar a cabo dentro del dispositivo especial con el que se procurará garantizar el buen desarrollo de dos importantes y multitudinarios eventos que se van a celebrar en los próximos días en el municipio; las hogueras de San Juan, en la madrugada del 23 al 24 de junio, y las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador, del 27 de junio al 1 de julio.



El encuentro, que ha estado presidido por el alcalde, Francisco Góngora, ha contado con la participación de la concejala de Cultura, Julia Ibáñez; el concejal de Obras Públicas y Mantenimiento, José Andrés Cano; el director de Protección Ciudadana, Marco Muñoz; el responsable de Protección Civil, Luis Prieto; además de representantes de los mandos de Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Subdelegación del Gobierno, Protección Civil y Bomberos del Poniente, así como técnicos municipales.



En ella, se ha diseñado el amplio dispositivo de actuación previsto, así como los medios y recursos que se van a emplear durante ambas festividades de cara a velar por la seguridad de todos los participantes y el buen desarrollo de las mismas. Y es que, tal y como ha quedado patente durante su transcurso, este año se espera una gran afluencia de público en ambas, especialmente en la de San Juan al celebrase en fin de semana. La reunión ha servido para realizar una previsión de asistencia de personas, así como establecer las necesidades que, desde el punto de vista de la seguridad, se deben de contemplar en el protocolo de actuación en el caso de producirse alguna incidencia.

Góngora ha incidido en que "el dispositivo que se llevará a cabo en los próximos días estará adaptado a las características propias de cada evento, siendo su objetivo el de garantizar la máxima coordinación entre los diferentes Cuerpos, de manera que ante cualquier eventualidad se pueda intervenir con la máxima inmediatez y agilidad”.

En cuanto al primero de los acontecimientos, la Noche de San Juan, se establecerá una coordinación especial entre los Bomberos de Poniente y Policía Local desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la madrugada. De esta manera, se pretende evitar la quema incontrolada de restos vegetales en las zonas rurales, así como para evitar posibles riesgos ante la concentración de multitud de personas en torno a las hogueras a lo largo de toda la costa ejidense. Tal es así que se prevé un control muy exhaustivo por parte de la Policía Local en todo el litoral que, junto a los voluntarios de Protección Civil y a los Bomberos del Poniente, ejercerán una importante labor preventiva y de vigilancia.



En esta línea, el alcalde ha recordado que este tipo de acciones incívicas se "han reducido en los últimos años, aunque nos mantendremos vigilantes para que éstas no se den y en el caso de que así sea se establecerán las correspondientes sanciones". El primer edil ha pedido responsabilidad con este asunto y que no se actúe con negligencia, quemando restos de plantas y plásticos aprovechando las hogueras de la noche.



Góngora ha dicho que "se prevé una buena climatología y, por tanto, una gran participación de ejidenses en esta festividad". De igual modo, ha insistido en que se doblarán esfuerzos en lo que a tareas de limpieza de la playa se refiere ya que, según ha remarcado, "se trata de una cuestión que nos preocupa, en gran manera, el devolver con la mayor rapidez posible las mejores condiciones de uso de nuestro litoral para que el domingo, o como muy tarde el lunes, se pueda disfrutar del baño en las mejores condiciones.

Cabe destacar, por tanto, que durante la madrugada del día 23 al 24 de junio, se activará un operativo especial de limpieza, compuesto por operarios y maquinaria, con la finalidad de dejar las playas presenten su mejor imagen. Desde el Consistorio, se hace a la población recomendaciones básicas que pasan por no utilizar maderas con objetos cortantes y púas, no encender fuegos en zonas no habilitadas, no dejar el fuego sin supervisión, no utilizar combustibles ni líquidos inflamables y una vez haya terminado la fiesta, apagar las brasas y recoger la basura. En esta misma línea, se recuerda a los vecinos y a los agricultores que las hogueras tienen un carácter lúdico y festivo, y bajo ninguna circunstancia deben ser aprovechadas para la eliminación de restos en general y agrícolas en particular.



En cuanto a las fiestas en honor al patrón, San Isidro Labrador; destacar el importante despliegue de recursos humanos y materiales se va a concentrar en el entorno del recinto ferial y del Parque Municipal para dar cobertura a todos los actos programados, especialmente los que se celebran al aire libre y son de carácter gratuito, ya que es en ellos en los que se espera una mayor afluencia de público, como en los conciertos, la Batalla de Flores o la procesión del Santo por las calles de El Ejido.



De esta manera se intensificará la presencia policial en las horas puntas de la feria del mediodía y de la noche para evitar posibles altercados y se controlarán los accesos al Recinto Ferial con barreras de contención que impedirán el paso de vehículos a este emplazamiento por las calles adyacentes; además se ubicarán coches policiales en los puntos más estratégicos.



A este respecto, ha remarcado que "se prestará una especial atención a aquellos eventos multitudinarios, la mayoría gratuitos, y que concentrarán en torno a las 10.000 o más personas para que transcurran con la máxima normalidad". Es por ello que "se ha planificado un dispositivo y protocolo de actuación que, a buen seguro, garantizará un adecuado desarrollo de todos y cada uno de los actos programados”.