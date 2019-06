La Junta Local de Seguridad de El Ejido fija los dispositivos especiales para la Noche de San Juan

Las distintas áreas municipales, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Subdelegación del Gobierno, Protección Civil y Bomberos unirán fuerzas para velar por la buena marcha de ambas celebraciones



Reunión de la Junta Local de Seguridad de El Ejido

EL EJIDO.- Los miembros de la Junta Local de Seguridad han mantenido hoy una reunión para establecer todas las acciones previstas dentro de los dos dispositivos especiales de seguridad que se mantendrán activos durante las celebraciones de los grandes eventos que se llevarán a cabo este mes y que reúnen cada año a miles de ejidenses como son la Noche de San Juan y la Feria y Fiestas en honor a San Isidro Labrador.



Presidida por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto al subdelegación en funciones del Gobierno, Juan Ramón Fernández Imbernón, los responsables de las áreas de Cultura, Obras Públicas y Turismo, Protección Civil; además de los mandos de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y Bomberos del Poniente, la reunión ha servido para realizar una previsión de asistencia de personas a ambas convocatorias, así como establecer las necesidades que, desde el punto de vista de la seguridad, se deben de contemplar en el protocolo de actuación en el caso de producirse alguna incidencia. Es por ello que se ha fijado un importante despliegue de efectivos de cara a la celebración de ambos eventos para garantizar así la seguridad de todos los participantes y, por tanto, su buen desarrollo.



La primera gran cita será de la madrugada del 23 al 24 de junio, donde la costa recibirá a miles de personas que se reunirán en torno a las hogueras de San Juan y las viandas. El gobierno local doblará esfuerzos durante esa noche para minimizar cualquier incidencia. Cabe destacar que este año y como novedad importante, permanecerán activos los 13 puestos de socorrismo que se encuentran distribuidos por todo el litoral. Estos permanecerán iluminados durante toda la noche y a pleno rendimiento con los 38 socorristas asignados en el Plan de Playas.



También se ha determinado incrementar la vigilancia en el campo para evitar quemas incontroladas de restos vegetales que pudieran poner en peligro viviendas rurales o infraestructuras de tipo agrícola. De esta manera se reforzará la vigilancia no sólo en todo el litoral sino también en el campo, ejerciéndose una importante labor preventiva y de vigilancia.

Es por ello q

ue desde el gobierno local se pide “responsabilidad” con este asunto y que no se actúe con negligencia, quemando restos de plantas y plásticos aprovechando las hogueras de la noche.

Igualmente se demanda a la ciudadanía colaboración a la hora de no utilizar maderas con objetos cortantes para las quemas en las playas, ni que porten púas, no encender fogatas en zonas no habilitadas, no dejar hogueras encendidas y extremar la precaución al máximo.

En cuanto a las fiestas en honor a San Isidro Labrador, incidir en que se llevará a cabo un importante operativo que estará presente especialmente en los eventos que registren un mayor nivel de asistencia. Destaca, por tanto, el refuerzo de grandes convocatorias como la Batalla de las Flores, el Festival de Pirotecnia o la procesión del Santo por las calles de El Ejido. Destacará también el despliegue de recursos humanos y materiales que se va a concentrar en el entorno del recinto ferial, que este año se encuentra al cien por cien de su ocupación, además de con un total de 11 casetas (10 andaluzas y 1 de juventud).



Se prestará también una especial atención a los conciertos gratuitos al aire libre que se desarrollarán en el Parque Municipal, así como a la actuación prevista de las academias de baile, que se prevé también congregarán a un elevado número de público. Se intensificará, igualmente, la presencia en las horas punta de la feria del mediodía y de la noche para evitar posibles altercados y se controlarán los accesos al Recinto Ferial.