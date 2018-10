Agente del Seprona





La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ya impuso a la mercantil F.J. Sánchez Sucesores S.A. una multa por un vertido de la planta industrial de refinería de aceites y estación de biodiésel del Carboneras en 2017, si bien entonces la compañía "no llevó a cabo la limpieza" a la que quedó obligada según la resolución del Gobierno andaluz.



Así lo han indicado a Europa Press desde Medio Ambiente, desde donde no han precisado la cuantía de la sanción que siguió con la apertura de un segundo expediente sancionador por nuevos vertidos en abril de 2018, el cual aún se encuentra en fase de tramitación. "La empresa abonó la multa pero a través de las labores de inspección se constató que los vertidos continuaban", han resumido.



Tras las denuncias de los agentes de Medio Ambiente y del Seprona, la Junta inició otro expediente que está en tramitación y sobre el que la compañía "presentó alegaciones sobre las que se ha solicitado un informe de protección ambiental para emitir la resolución con propuesta de sanción" derivada de la proliferación de vertidos no autorizados.



A principios de este año, el departamento que dirige el delegado Raúl Enríquez tramitaba aún la solicitud para la concesión de la Autorización Ambiental Integrada de la planta a consecuencia del cambio normativo en el que la fábrica quedaba incluida como una instalación química para la fabricación de productos químicos orgánicos, según la Delegación.



Dichas instalaciones habían sido revisadas dentro del plan de inspección medioambiental correspondiente al año 2011, sin que consten revisiones posteriores.



Cabe recordar que Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía Provincial el vertido detectado hace tres días en el litoral de Carboneras (Almería) y ha solicitado que se decrete la paralización cautelar de la actividad industrial de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiésel del municipio para evitar que se "siga produciendo un daño ambiental irreparable".



Agentes del Seprona de la Guardia Civil han abierto una investigación para determinar las causas y el impacto generado por el vertido, el segundo que da lugar a una investigación desde el pasado mes de abril y el tercero registrado, al menos, desde el investigado el año pasado que dio lugar a una sanción administrativa.



Según han explicado a Europa Press fuentes del Instituto Armado, el vertido no peligroso derivado del tratamiento de aceites vegetales habría escapado de un depósito fluvial según la denuncia que llegó a los agentes desde la Autoridad Portuaria, lo que motivó que una patrulla del Seprona se desplazara hasta el lugar.



El Juzgado de Instrucción 1 de Vera (Almería) ya abrió diligencias previas para esclarecer el origen de un vertido de aceite que fue detectado en el pasado mes de abril en la desaladora de Carboneras y que procedería presuntamente de la refinería de biodiésel que se encuentra frente a la planta.



El procedimiento se incoó a raíz de que, el 11 de abril, el gerente de la empresa Acuamed informase a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación estaba "emanando un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades" aunque en este caso la extracción del vertido en una acequía del pluviales de la planta evitó que llegase al mar.

--EUROPA PRESS--