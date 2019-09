La Junta gestionó más de 14.300 peticiones de becas durante el pasado curso escolar en Almería

Imagen de archivo de un libro de texto





La Delegación Territorial de Educación de la Junta en Almería ha tramitado en el curso 2017-2018 un total de 14.308 solicitudes de becas en la provincia, entre las que destacan la Beca 6000, la Beca Segunda Oportunidad y la Beca Adriano, así como las ayudas individualizadas de Transporte Escolar.



El Gobierno andaluz ha informado de que en curso anterior se tramitaron 9.726 solicitudes de becas de la convocatoria general del Ministerio de Educación, cuyo plazo para este curso 2019/2020 se abrió el pasado 1 de agosto y se mantendrá abierto hasta el 1 de octubre.



Asimismo, según han explicado a Europa Press fuentes de la Junta, también se gestionaron 1.671 peticiones de ayuda para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, que, para este curso, mantiene el plazo de solicitud hasta el 26 de septiembre.



El objetivo de estas becas es garantizar el acceso a la educación para aquellas personas que, por sus circunstancias personales, familiares, sociales o económicas no puedan disfrutar de ella en igualdad de condiciones.



La delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, María del Carmen Castillo, ha apuntado el "compromiso" de la Consejería de Educación y Deporte con la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación a través del sistema de becas para intentar que "las limitaciones económicas no frenen, en ningún caso, la formación de la persona".



En este sentido, ha recordado que las becas que ofrece la Junta de Andalucía saldrán a partir del mes de octubre.



En el curso 2018/2019, la Beca 6000 recibió 2.332 frente a las 2.358 del año anterior en Almería, mientras que la Beca Adriano fue solicitada por 182 estudiantes, toda vez que en el curso 2017/2018 la pidieron 542 personas.



La Beca Segunda Oportunidad ha recibido en el último curso 38 peticiones frente a las 47 solicitudes de la convocatoria anterior mientras que con respecto a las Ayudas individualizadas de Transporte Escolar se gestionaron 377; once más con respecto al anterior curso escolar.

