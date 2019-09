La junta electoral acuerda declarar electas al pleno de la Cámara 28 candidaturas de las 30 proclamadas

Reunión de la junta electoral

ALMERÍA.- La Junta Electoral, que vela por el proceso de renovación de los órganos de gobierno de la Cámara, se ha reunido esta mañana, tras haber concluido el plazo de presentación de candidaturas y de solicitud de voto por correo. Así, la Junta electoral, tras revisar todas las candidaturas presentadas y no detectar ninguna deficiencia, ha acordado la PROCLAMACION DE LAS CANDIDATURAS siguientes:I ENDESA GENERACION S.A. II.1 DERETIL S.A. II.2 ARTEDISCAP, S.L. III ASTILLEROS Y VARADEROS DE GARRUCHA S.L IV.1 PLASTICOS Y CLARABOYAS MATILLA, S.L. IV.2 LUXEAPER, S.L.U. V.1 TECOVIAL S.L. V.2 TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA S.L. V.2 GAIDE, S.L. V.3 SISTEMAS DE CALOR S.L. VI.1 SANEAMIENTOS EMILIO HERNANDEZ S.A. VI.2 JUANA MARIA RUIZ COLLADO VI.2 JARDINES LA TEJERA S.A. VI.3 BIOCRISRARA S.L. VI.3 ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS S.A. VL.3 BATCHLINE CONTROL S.L. VI.4 KARTING ROQUETAS S.L. VI.5 DIEGO GARCIA MOLINA VI.5 VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA S.L.U. VI.5 INDAMOTOR S.A. VII.1 TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES S.A. VII.1 AUTOCARES BERNARDO S.A. VII.2 S.A. LOPEZ GUILLEN VIII.1 DKV SEGUROS Y REASEGUROS S.A. VIII.2 AUDICO CONSULTORES EMPRESARIALES, S.L. VIII.2 ALONSO& APARICIO CORREDURIA SEGUROS S.L. IX. ARGAR CONSULTORES CENTRO FORMACION S.L X.- S.C.A. HORTAMAR X.- S.C.A.VICASOL X.- MURGIVERDE S.C.A. 2º GRADOAsimismo, la Junta Electoral ha acordado la reducción en dos del número de vocalías al no haber sido presentadas candidaturas en el grupo C; e igualmente la reducción en una en el grupo A (en División 8. Agrupación 81 y 82, en concreto, el de Instituciones financieras y seguros) al haberse registrado solo una candidatura para las dos vocalías a elegir. Respecto a la, en el caso de aquellas categorías o divisiones en el que el número de candidaturas proclamadas ha sido menor o igual, su proclamación equivale a su elección.Las, por tanto, son:La Junta Electoral, en la que han participado hoy José Juan Carricondo Martínez, como presidente, Francisco G. Castillo Martínez, como secretario y Emilio Rodríguez Contrerasy Antonio Jesús Fernandez Garcia, como vocales, junto al secretario de la Cámara, Jesús Pedrosa, volverá a reunirse el 8 de octubre.