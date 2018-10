Martín, en declaraciones a los medios

El delegado de la Junta en Almería, José María Martín, ha salido al paso de las críticas efectuadas por el PP ante la aprobación en el Consejo de Gobierno de una inversión de 39,4 millones de euros para las obras del tramo de la Autovía del Almanzora comprendido entre el enlace de El Cucador (Zurgena) y la intersección con la carretera A-7106 (Huércal-Overa) tras el anuncio de elecciones autonómicas durante el día en que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, visitaba la zona."Faltaría más, la Junta no puede esperar porque haya unas elecciones en unas semanas a atender a todas las personas que necesiten de nuestro apoyo", ha dicho el representante de la Junta, quien ha valorado el acuerdo para "impulsar la licitación de los tramos que faltan" en la citada infraestructura, cuyas obras se encuentran en suspenso desde hace tres años.El delegado ha incidido en que "la administración no para", de modo que "en la Junta seguimos trabajando día a día para mejorar la vida de las personas y solucionar los problemas". "No vamos a escuchar las críticas de algunos representantes políticos como las del presidente del PP en Andalucía que hablaba de una medida electoralista", ha manifestado.Martín ha valorado este acuerdo así como los 37 millones de euros que se destinarán "a paliar en parte" los daños que se produjeron como consecuencia de las lluvias de la últimas semanas a los que podrán acogerse nueve municipios del norte de la provincia ante los daños sufridos entre finales de agosto y principios de septiembre para el arreglo de caminos rurales.En esta línea, confía en que en el próximo Consejo de Ministros el Gobierno adopte también medidas "para terminar de paliar los daños" sufrido en distintas localidades por inclemencias meteorológicas.