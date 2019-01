La Junta dejó de abonar más de 320.000 euros en salarios de docentes durante el pasado curso por las huelgas

Manifestación de docentes en Almería del 16 de marzo de 2018





La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Educación, ha estimado un ahorro medio en salarios no abonados a maestros y profesores durante el pasado curso en Almería de 321.965 euros derivada de la participación de estos en los 47 días de huelga y paros que se contabilizaron por distintos motivos y que dieron lugar a 546 días laborales no trabajados.



En concreto, según los datos que maneja la Junta consultados por Europa Press, la estimación en sueldos detraídos con motivo de una huelga el curso 2017/2018 en Almería fueron de media 69.395,12 euros en Primaria y 252.570,67 euros en Secundaria, donde se incluyen también los conservatorios y las escuelas oficiales de idiomas.



Según ha detallado el Gobierno andaluz, los salarios se abonan con normalidad y es con posterioridad, una vez constatado que el profesor ha ejercido su derecho a huelga, cuando se practica el correspondiente descuento en la primera nómina en la que haya oportunidad.



Los cálculos ofrecidos por la Junta, en base a la retribución actualizada a 1 de julio de 2018 dadas las subidas de sueldo que se registraron el pasado curso, obedecen a una retribución media estimada para cada nivel educativo debido a las diferencias salariales entre los profesionales debido a sus complementos y tipos de jornadas.



En Educación Primaria se contabilizaron 243 jornadas completas y 130 paros de dos horas, mientras que en Educación Secundaria, conservatorios y escuelas de idiomas fueron 303 jornadas completas, 142 paros de dos horas y tres paros de cuatro horas.



Los días de huelga convocados por las distintas organizaciones sindicales durante el curso 2017/2018 fueron a tiempo completo, excepto la convocada para el 8 de marzo, en la que se podía optar por paros de dos horas, cuatro horas o jornada completa. Es precisamente ese día en el que se registró un mayor seguimiento de la huelga por parte de los docentes, con 373 participantes de 113 colegios y 488 docentes más de 80 institutos, escuelas de idiomas y conservatorios de la provincia.



MOVILIZACIONES DE INTERINOS



Las protestas para dar estabilidad del personal interino ha protagonizado el grueso de las huelgas seguidas durante el pasado curso, siendo la primera de ellas el 9 de febrero con la participación de 110 maestros y 335 profesores de un total de 87 centros educativos.



Asimismo, la 'marea verde' acumuló a un total de 1.539 inasistencias laborales de profesores y maestros en la huelga del 12 al 16 de marzo, con especial seguimiento al inicio y al final de la misma, para pedir la consolidación laboral del profesorado interino mediante un sistema de acceso en el que primara la experiencia docente, un plan de estabilidad, un aumento de las plantillas y mejores condiciones. Esta huelga afectó a 25 colegios y 34 institutos el último día de convocatoria.



En total, durante el mes de marzo se contabilizaron diez jornadas de huelga, de manera que las protestas efectuadas mediante la inactividad no se volvieron a repetir hasta el 14 de mayo, con una huelga indefinida por un acuerdo de estabilidad para el profesorado interino que en su primera jornada siguieron 63 maestros y 197 profesores de 19 colegios y 46 institutos, respectivamente.



Dicha convocatoria indefinida se siguió durante 33 días prácticamente consecutivos, aunque con desigual participación. Así, se dieron repuntes en jornadas como la del 28 de mayo, cuando se convocó una manifestación en Sevilla, día en el que no acudieron a su puesto de trabajo 125 docentes de 52 centros educativos almerienses.

