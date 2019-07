Carmen Crespo durante su intervención

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Crespo Crespo, ha celebrado el inicio este lunes de la tramitación de las licencias para que la flota pesquera andaluza pueda faenar en caladeros marroquíes y ha avanzado que en esta semana se mantendrán reuniones para abordar la cuota de la sardina y la competencia "desleal" de la chirla italiana."Se trata de un día importantísimo para el Golfo de Cádiz y debemos de congratularnos ya que da posibilidades económicas a una zona fundamental de Cádiz y, sobre todo, a 45 barcos y muchas familias de Andalucía que llevaban mucho tiempo esperando esta posibilidad", ha trasladado.En declaraciones a los periodistas en Terque (Almería), ha relacionado la ratificación de los acuerdos con el viaje oficial que giró el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, a Marruecos y ha remarcado el compromiso de la Junta "con un sector muy vulnerable al que hay que ayudar día a día".Crespo ha señalado que, desde su departamento, se trabaja en otras pesquerías como las del Atlántico y el Mediterráneo y ha aludido a la reunión programada este martes con el "cerco para la cuota de la sardina y la ayuda de minimos que se ha pedido desde la Junta al ministerio".Ha hecho referencia, asimismo, a que el miércoles, el Gobierno andaluz abordará una acción, "conjuntamente" con el Ministerio, para pedir a la UE que la chirla italiana no pueda ser capturada "a unos milímetros que nos parecen una absoluta competencia desleal con respecto a la chirla andaluza"."Esta situación no se puede volver a poner de manifiesto en Europa y no se puede prorrogar porque va en contra de los intereses de los pescadores andaluces y de un sector muy importante, no solo económica, sino también turísticamente", ha concluido.--EUROPA PRESS--