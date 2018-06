La Junta atiende cerca de 800 casos a través de su oficina de intermediación hipotecaria desde 2012

Stop Desahucios

La Junta de Andalucía, a través del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios (SAID), ha atendido en Almería desde comenzara a funcionar en octubre de 2012 un total de 768 casos, la mayoría en fase de intermediación.Según los datos facilitados a Europa Press por el Gobierno andaluz, hasta el pasado mes de marzo han sido 794 el número de visitas y atenciones ofrecidas a través de este órgano, que ha resuelto un total de 562 consultas telefónicas o telemáticas durante todo este tiempo.El servicio de intermediación es el más demandado y está destinado a quienes ya tienen deudas con las entidades financieras y, por tanto, se encuentran en riesgo de desahucio. En este ámbito se han atendido 499 consultas de familias que, o bien demandan información sobre las posibles vías de actuación, o bien reclaman la mediación de los técnicos que atienden las oficinas para tratar de alcanzar una solución a sus problemas hipotecarios.Con esto, la Junta ha atendido mediante además 94 consultas en la fase de prevención, en la que acuden a las oficinas aquellas familias que todavía no tienen problemas de morosidad con las entidades financieras pero están interesadas en informarse sobre las consecuencias derivadas del posible impago de las cuotas hipotecarias o las cláusulas abusivas asociadas a los préstamos hipotecarios que ya han firmado o tienen previsión de hacerlo.En el ámbito de la protección, 175 familias se han dirigido a las oficinas con el desahucio ya ordenado y en estado avanzado del proceso. En estos casos, se ha contactado con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para evitar o dilatar en lo posible la ejecución.En las situaciones en las que el desahucio es más inminente, estos puntos ofrecen no sólo la ayuda y asesoramiento para su inscripción en el registro municipal de demandantes, sino también la garantía de contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas.Del total de citas atendidas, el 81 por ciento de ellas hasta las 643 han sido a través de cita previa, mientras que el resto hasta las 794 se han atendido sin que previamente se haya concertado una visita. Una treintena de atenciones se correspondieron con consultas en las que los interesados únicamente han solicitado información sobre la oficina, pero sin concretar finalmente ninguna petición, por lo que no se continuó con la tramitación.--EUROPA PRESS--