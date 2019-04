La Junta abre investigación por la muerte de una mujer de 74 años mientras esperaba en Urgencias de Torrecárdenas

Hospital Torrecárdenas





La Junta de Andalucía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de una mujer de 74 años después de aguardar en el servicio de Urgencias del hospital Torrecárdenas durante más de dos horas y media según ha denunciado la familia.



En declaraciones a los periodistas, la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Maribel Sánchez, ha trasladado que la investigación pretende "ver exactamente qué pasó en el proceso" y ha afirmado que están "en contacto" con la familia "para que sepa en todo momento lo ocurrido".



"Lamentamos el fallecimiento y el delegado de Salud ya se ha puesto en contacto con la familia", ha dicho Sánchez.



Sobre los datos que han podido trascender hasta el momento, ha precisado que "la señora fue evaluada, se le hizo triaje y estaba a la espera de que le atendiera un especialista" si bien ha declinado dar más detalles a la espera de que se pronuncien los profesionales. "Yo no estaba allí y no quiero hablar más sin que se sepa lo qué pasó", ha remarcado.



La familia de D.A.R., según publica el diario La Voz de Almería, ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Instrucción 6 de Almería para ver si procede depurar responsabilidades por la vía penal ante la muerte, que se produjo a mediodía del martes.



El relato indica que habría estado "dos horas y media sin ser atendida por ningún médico" y tras pasar por clasificación, donde se le asignó "un nivel de prioridad dos" y que la muerte se produjo mientras esperaba.



De acuerdo a lo narrado por la hija de la fallecida, el traslado al complejo hospitalario de Torrecárdenas se produjo en ambulancia medicalizada desde una residencia después de que tuviese "problemas respiratorios y no contestara ni reaccionara ante las personas que la cuidaban".





--EUROPA PRESS--